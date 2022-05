Por cambios a distritos del INE, Tlajomulco y municipios de la ZMG serán afectados

Guadalajara, Jalisco.- La propuesta de redistritación que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) impacta directamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Una de las localidades afectadas sería Tlajomulco de Zúñiga que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el segundo municipio del País que más crecimiento ha tenido.

Tlajomulco es gobernado por Movimiento Ciudadano, cuyo Coordinador Operativo Estatal, Manuel Romo Parra, indicó que este bastión naranja tendrá una expansión como demarcación electoral.

"Actualmente la población de Tlajomulco es de alrededor de los 750 mil habitantes, antes Tlajomulco tenía solamente un distrito electoral (el 12)", refirió Romo Parra.

"Hoy tiene un distrito completo en la propuesta que presenta el INE, y tiene otro que comparte con Zapopan. El distrito que antes era el distrito 13 lo compartía con Tlaquepaque y hoy lo comparte con Tlajomulco".

Guadalajara queda con tres distritos completos y otro que comparte con Tlaquepaque.

El INE trabajó en una nueva distritación electoral federal a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el INEGI, el cual estima una población total de 126 millones 014 mil 024 personas.

El organismo determinó que Jalisco se mantendrá con 20 distritos electorales.