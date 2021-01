Por filtración de resultados, UdeG aplicará de nuevo su examen de admisión a 25 mil 474 aspirantes

Guadalajara, Jalisco.- Debido a que la Universidad de Guadalajara (UdeG) detectó que hubo filtración de resultados del examen de admisión que aplicó los pasado 19, 20 y 21 de noviembre, hoy anunció que este ha quedado invalidado por completo y el próximo 6 de febrero se aplicará de nuevo el test a los 25 mil 474 aspirantes que lo realizaron en dichas fechas.

El anuncio fue emitido por el rector de la casa de estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, quien advirtió que tanto el College Board como la UdeG procederán legalmente en contra del Instituto Lumiere, el cual ofrece a los alumnos sus servicios de preparación para la aplicación de exámenes de admisión y se ha detectado que fue el causante de la difusión de las preguntas y respuestas correctas de la Prueba de Aptitud Académica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El académico aclaró que la repetición de este proceso de admisión no les generará ningún costo a los aspirantes ni a la Universidad de Guadalajara y que este nuevo examen será aplicado en un solo día, contrario al mecanismo que se ejecutó en noviembre pasado de aplicarlo durante tres días con la finalidad de lograr una sana distancia entre los estudiantes. Asimismo, recordó que está prohibido llevar celulares.

“Entiendo la frustración que sienten en estos momentos y la comparto; pero no perdamos de vista lo más importante: no podemos permitir que alguno o alguna de ustedes pierda su lugar en la Universidad porque alguien tuvo ventaja”

Dijo el Ricardo Villanueva.

Debido a que la Universidad de Guadalajara anunció que las clases del ciclo escolar 2021-A iniciarán en formato virtual el próximo 22 de febrero, Villanueva Lomelí explicó que los resultados del nuevo examen serán difundidos el lunes 15 de febrero, asimismo, aclaró que todas aquellas carreras en las que en 2020 se decidió no aplicar el test no deberán pasar por este proceso y en automático iniciarán sus estudios en la fecha antes mencionada.

Durante la rueda de prensa, el rector de la Universidad de Guadalajara reveló que los resultados que se filtraron fueron principalmente los relacionados con la materia de matemáticas y que fue la licenciatura en Medicina en donde se logró detectar una mayor anomalía entre los niveles de aprobaciones de esta última prueba en comparación con los exámenes de semestres anteriores.

Anunció además que la UdeG llegará hasta las últimas consecuencias legales en contra del Instituto Lumiere, ya que, aunque es positivo hacer cursos de preparación para los aspirantes, esta escuela se excedió, pues no se limita a usar los exámenes gratuitos de prueba que el College Board publica en su sitio electrónico, sino que existe evidencia de que manda a sus profesores a sustraer exámenes reales.

"Esto no va a quedar aquí, vamos a poner orden, no vamos a permitir que haya una industria alrededor del examen de admisión que con poca ética se conduzca... Lo que no podemos permitir es que manden a sus profesores semestre por semestre a realizar el examen de admisión para robarse las preguntas de alguna manera que todavía no sabemos cómo", dijo al aclarar que está prohibido el ingresar con aparatos celulares.

Pese a ello aclaró que se procederá tanto en contra de profesores o alumnos de llegar a detectárseles una acción indebida durante este proceso.

"Nosotros no queremos médicos, ni abogados, ni ingenieros que accedan a las respuestas previo a un examen... cualquiera que se atreva a vulnerar el sistema de ingreso de la universidad será sancionado... iremos al fondo de esta investigación y claro que no vamos a permitir que haya impunidad"

Advirtió el rector.

Finalmente, Villanueva Lomelí solicita a los alumnos que hayan detectado un mal actuar por parte del Instituto Lumier, profesores o demás aspirantes a realizar una denuncia al correo electrónico denunciaexamen@udg.mx.

¿Qué carreras de la UdeG aplicarán de nuevo su examen de admisión?

A continuación, te damos a conocer la lista de carreras de la Universidad de Guadalajara de las cuales sus aspirantes deberán aplicar de nuevo su examen de admisión el próximo 6 de febrero:

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO- (CUAAD) | 6 CARRERAS REEXAMINAN

Arquitectura Diseño Industrial Diseño Arte y Tecnologías Interactivas Diseño de Interiores y Ambientación Diseño de Modas Diseño para la Comunicación Gráfica

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS (CUALTOS) 9 CARRERAS REEXAMINAN

Abogado Cirujano Dentista Administración Contaduría Pública Licenciatura en Enfermería Negocios Internacionales Nutrición Psicología Médico Cirujano y Partero

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS (CUCBA) 1 CARRERAS REEXAMINA

Medicina Veterinaria y Zootecnia

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (CUCEA) 4 CARRERAS REEXAMINAN

Administración Contaduría Pública Mercadotecnia Negocios Internacionales

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS (CUCEI) 7 CARRERAS REEXAMINAN

Ingeniería Biomédica Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica Eléctrica Ingeniería Robótica Licenciatura en Física Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA (CUCIÉNEGA) 3 CARRERAS REEXAMINAN

Ingeniería Industrial Ingeniería Química Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA (CUCOSTA) 7 CARRERAS REEXAMINAN

Médico Cirujano y Partero Ingeniería en Videojuegos Licenciatura en Biología Ciencias y Artes Culinarias Cultura Física y Deportes Licenciatura en Enfermería Nutrición

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD (CUCS) 13 CARRERAS REEXAMINAN

Cirujano Dentista Ciencias Forenses Cultura Física y Deportes Licenciatura en Enfermería Nutrición Licenciatura en Podología Licenciatura en Psicología Médico Cirujano Y Partero Téc. Sup. en Emergencias Seguridad Laboral y Rescates Téc. Sup. Universitario en Prótesis Dental Téc. Superior Universitario en Radiología e Imagen Técnico Superior Universitario en Terapia Física Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUCSH) 4 CARRERAS REEXAMINAN

Abogado Comunicación Pública Licenciatura en Criminología Licenciatura en Relaciones Internacionales

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS (CULAGOS) 2 CARRERAS REEXAMINAN

Ingeniería Bioquímica Lenguas y Culturas Extranjeras

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (CUSUR) 2 CARRERA REEXAMINAN

Médico Cirujano y Partero Licenciatura en Cirujano Dentista

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ (CUTONALÁ) 1 CARRERA REEXAMINA

Médico Cirujano y Partero

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES (CUVALLES) 8 CARRERAS REEXAMINAN