¡Por fin, es hoy! Inicia Jalisco con la vacunación con Covis-19 de adolescentes mayores de 12 años

Guadalajara, Jalisco.- Será hoy, martes 03 de mayo que de inicio la vacunación contra Covid-19 a adolescentes mayores de 12 años en Jalisco , sin importar que se tenga o no comorbilidades, se anuncian también que continúan jornadas de vacunación para rezagados mayores de 18 años.

