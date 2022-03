Preparan programa Guadalajara Capital Mundial del Libro con presupuesto millonario

Guadalajara, Jalisco.- A un mes de que arranque el nombramiento de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, el programa de actividades aún está en construcción, aunque ya se ha confirmado la presencia en diversos actos de autores como Alberto Manguel, Sofi Oksanen, Fernanda Trías, Bernardo Atxaga y Víctor del Árbol.

Hasta el momento hay una agenda de más de mil actividades -que incluyen eventos que ya se organizan en la Ciudad como ferias del libro y efemérides en torno a la lectura- que en total tendrán un presupuesto cercano a los 100 millones de pesos.

Esta distinción, que por primera vez recibe una ciudad mexicana, empezará a celebrarse el 23 de abril en el marco del Día Mundial del Libro, pero no hay todavía un estimado de la derrama económica que dejará, ni el número de beneficiados.

"¿Cuántas actividades vamos a realizar en el programa de Guadalajara Capital Mundial del Libro? Puedo decir felizmente que aún no lo sabemos, por el momento son más de mil, pero todos los días se están sumando más personas", señaló el escritor Martín Solares, director del programa de Guadalajara Capital Mundial del Libro, al presentar parte del programa.

"¿Cuántas personas van a ser beneficiadas? Felizmente no puedo calcularlo ahora porque muchos de los eventos no sólo van a ocurrir presencialmente, sino que la mayoría de ellos van a ser transmitidos por Facebook Live, por YouTube, porque no queremos que ninguno de ellos se quede dentro de una élite".

El programa literario presencial se desplegará en distintos escenarios de la Ciudad, así como en las 455 bibliotecas municipales, estatales y de la Red de la Universidad de Guadalajara.

La producción de las óperas La Boheme y Cavalleria Rusticana, el regalo a los tapatíos de 120 mil libros, exposiciones plásticas, conciertos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el montaje de la obra Romeo y Julieta, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro, así como la pinta de fragmentos literarios e intervenciones artísticas en más de 200 muros, a lo largo de todo el año, son algunas de las acciones que completará este programa que se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, la Secretaría de Cultura de Jalisco.

En el marco de esta celebración se echará a andar también "El Barrio Lee", iniciativa que se llevará a 14 polígonos de atención prioritaria de la Ciudad, que incluye 130 colonias como San Rafael, Lomas del Paraíso, El Sauz, El Fresno y Ferrocarril. Entre junio y noviembre se llevarán a esos sitios espectáculos, talleres y círculos de lectura y escritura, jornadas de diversidad e inclusión y programas de radio comunitaria.

El Paseo Alcalde será uno de los protagonistas de este nombramiento. A lo largo de más de dos kilómetros, desde La Normal hasta el Templo de San Francisco, se instalarán 25 puntos de venta e intercambio de libros, se realizarán conferencias y ciclos literarios e incluso talleres con escritores locales como Eugenio Partida, Cecilia Eudave, Teresa González Arce, José Israel Carranza, Lucía Bayardo, Antonio Ortuño, Trino Camacho, Laura Solórzano y Carlos Vicente Castro.

Solares insistió en que habrá participación de todos los integrantes de la cadena del libro. Que se trabajará con grandes grupos editoriales, pero también con independientes como Impronta y Paraíso Perdido. En la presentación de este programa en construcción se habló de la publicación de libros sobre Guadalajara y del apoyo a la coedición con pequeños sellos, pero no se dio más detalles de cómo ocurrirá.

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, aclaró que todo el programa costará cerca de 100 millones de pesos aportados por el Municipio, el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, cerca de 70 millones se ejercerán este 2022 y el resto el primer cuatrimestre de 2023, cuando termina el nombramiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidad para le Educación, la Ciencia y la Cultura.

Para conocer más detalles del programa ya se puede consultar algunas actividades en el sitio www.gdlee.mx.