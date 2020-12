Presenta Poder Judicial cuarto informe; resalta combate a la impunidad pese a poca confiabilidad en la institución

Guadalajara, Jalisco. - Durante la mañana de este lunes 13 de diciembre, el Supremo Tribunal de Justicia Estatal de Jalisco (STJEJ), presentó su cuarto informe, en donde el titular Ricardo Suro Esteves resaltó que pese a que la imagen de la institución tenía poca credibilidad por parte de la sociedad, lograron un avance en el combate a la impunidad y corrupción.

En su cuarto y último informe el titular del STJEJ, Ricardo Suro, destacó las acciones para lograr avances en el combate a la corrupción e impunidad en el estado de Jalisco, asimismo, durante su discurso el funcionario también reconoció que la imagen y credibilidad de la institución estaba muy desgastada.

“Siempre lo he dicho, la corrupción es un mal que lastima en donde sea que esté presente y en donde más duele es en el Poder Judicial. Si las decisiones que en él se toman son manchadas por algún acto de corrupción se pone en riesgo patrimonios, bienes, libertad de personas y el futuro de niñas y niños, razón por la que en esta administración hicimos un combate frontal y sin simulación”, señaló el funcionario representante del STJEJ.

Ante la situación el funcionario señaló que uno de los principales retos fue cambiar la percepción que ya tenía la ciudadanía sobre el Poder Judicial de Jalisco, debido a que la idea en general era de corrupción y debido a eso no se podía esperar que los jaliscienses brindarán confianza a la institución, “si no asumíamos la necesidad de trabajar de forma cercana con los tres niveles de gobierno, pues siempre lo dije, y hoy lo reitero: A la sociedad no le importa quien falla, lo que le importa es que se haga justicia; que no haya impunidad".

Asimismo, Suro Esteves, aseguró durante su discurso que como Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, jamás permitió, solapó o tolero ningún acto de corrupción, señalando que todo el tiempo mantuvo apertura con todos los integrantes de los diferentes sectores de la sociedad.

“Duele saber que en diversos estudios se nos percibe como un poder donde existe la corrupción como una constante, pero como presidente me ocupa”, agregó Suro, además de resaltar que una de las deudas que tiene la institución con la sociedad es la implementación de los juicios en línea y que ante la pandemia de Covid-19 es un tema que quedó en evidencia.

Al rendir su último informe, resaltó que algunas de las acciones que se lograron como a través de los tres ejes como es el de la capacitación, profesionalización y actualización del personal se puede elevar la calidad de justicia en Jalisco, pero también cómo ayudó la digitalización y la justicia en línea, además de destacar los avances que su lograron para continuar con las labores incluso ante la pandemia del Coronavirus.

"Para arrancar este proyecto, necesitábamos estar cerca de instituciones y personas que compartieran con nosotros, la visión de un Jalisco cada vez más justo. Y fue, en la Cámara de Comercio de Guadalajara y Coparmex Jalisco, donde encontramos eco y apoyo para hacer de eso lo justo, una realidad", agregó Suro Esteves.

Fue en julio del 2014 cuando Ricardo Suro Esteves tomó protesta como magistrado y en el año 2016 fue elegido como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), siendo este su último informe.

Por su parte el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez también tuvo un momento para hablar durante la presentación del cuarto informe y resaltó las acciones implementadas por el STJEJ y con el Consejo de la Judicatura del Estado, además de resaltar que esperaba que las acciones ejercidas durante este periodo de tiempo continuarán ejerciendo en la nueva administración.

“Hay quien todavía se resiste a cambiar, hay quien todavía piensa que las cosas son como era hace apenas dos años, pero en este país y en este estado tal vez en distintas dinámicas y en distintas lógicas el pueblo de México y el pueblo de Jalisco tomó la decisión de cambiar el rumbo que tenía nuestra nación y nuestro estado y Ricardo Suro supo en estos dos años hacer la parte que le correspondida al frente en este poder”, mencionó Enrique Alfaro durante su momento de discurso.