Jalisco.- Presentan la plataforma digital en donde se podrán presentar quejas de delitos y actos de discriminación en contra de la comunidad LGBTQ+ en Jalisco, en un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado, mediante la Dirección de Diversidad Sexual y la Asociación Civil Amicus DH A.C, presentaron el proyecto a favor del sector.

El sitio https://visible.lgbt/ busca generar información estadística que pueda visibilizar los contextos de violencia y discriminación que enfrentan las personas LGBTQ+ en Jalisco, a través de la recolección de reportes de incidentes, informó la dependencia.

‘Este es un gran esfuerzo y la plataforma es un resultado importantísimo de las asociaciones civiles que participan con nosotros que va a permitir escalar las formas de aproximación a la comunidad de la diversidad para poder llegar a tener contacto con ellos y darle la atención debida y hacerles saber que estamos para protegerles’’ Gerardo Ballesteros de León, Subsecretario de Derechos Humanos.

Será a través de la recolección de reportes y actos asociados a la discriminación de la población LGBTQ+ , es como ‘Visible’, busca crear datos que puedan tener influencia en la formulación y evaluación de políticas públicas incluyenetes con la diversidad sexual y estrategias que ayuden a frenar la violencia.

De acuerdo a la dependencia se resalta que Jalisco es la primer entidad que implementa una plataforma de este tipo en pro a mejorar las políticas en beneficio de la comunidad.

''Visible nace de una necesidad muy puntual que detectamos desde nuestro trabajo como sociedad civil, que es la ausencia de información absoluta, y el hecho de que la comunidad LGBT sea invisibilizada,[...] en virtud de que si no tenemos información suficiente para diseñar una política pública, esa política pública probablemente no será diseñada o será diseñada, digamos defectuosa'' Señaló Juan Pablo Delgado Director de Amicus DH A.C.

Durante el último año la Dirección de Diversidad Sexual ha reportado un total de 488 solicitudes de personas las cuales se dividían de la siguiente manera:

310 para ser vinculadas a programas sociales de otras dependencias del estado.

157 solicitando atención psicológica o acompañamiento jurídico.

21 víctimas de violencia

“Reconocemos que hay personas víctimas de violencia que por diferentes motivos, no quieren denunciar y si bien nuestra responsabilidad como estado es seguir promocionando la cultura de la denuncia y fortaleciendo el trabajo de las instancias de procuración de justicia para que cada vez sea más amigable denunciar” señaló Andrés Treviño Luna, Director de Diversidad Sexual.

Resaltó que aún con esa gestión no es suficiente pues habrá personas que no se atrevan a denunciar y lo que se busca es que esas agresiones no pasen desapercibidas y puedan integrarse a las estadísticas que permitan un mayor entendimiento y acercamiento al fenómeno que permita mejores soluciones.

"Las instancias de gobierno son bienvenidas a sumarse a la utilización de visible. Hoy celebramos el convenio de colaboración c/@DiversidadSJal en Jalisco que asume el compromiso de difundir la plataforma y usar sus datos p/ la construcción de políticas públicas #hazlovisible" compartió la cuenta de Visible en redes sociales.

Esta plataforma generará un reporte mensual que será brindado a la Dirección de Diversidad Sexual, para que pueda ser usado como fuente de información para mapas de color y otras herramientas que se construirán con las estadísticas.

Cabe destacar que un reporte en esta plataforma no significa una denuncia o un acercamiento formal con las instituciones ya que el reporte se genera de manera anónima con fines estadísticos y de visibilidad.