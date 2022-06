“Presidente”: le gritan a Alfaro en Convención de Movimiento Ciudadano en Jalisco

Zapopan, Jalisco.- Reciben a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al grito de ‘presidente, presidente’ en la Cuarta Convención Estatal de Movimiento Ciudadano. Durante su discurso Alfaro Ramírez aseguró que Movimiento Ciudadano está listo para 2024.

“Estamos listos para 2024, tenemos perfiles que sabrán llevar esta nueva etapa a buen puerto, en lo personal y en lo local, yo terminé un ciclo político”, aseguró Alfaro.

Cabe mencionar que solo unos días atrás, el 22 de junio, Alfaro criticó a quienes se han ‘destapado’ como presidenciables.

“Una sucesión anticipada de manera extrema, yo creo que es un grave error y es una muy mala señal para el país, que en estos momentos tan duros, haya quien anda más preocupado de si sale bien en las encuestas”, aseguró Alfaro.

Enrique Alfaro aseguró que dentro de MC no existen divisiones, sin embargo algunos miembros acusaron que no se les convocó a la convención, señalaron que los militantes que no fueron invitados han denunciado ser obligados a posicionar al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer.

“Lo señalan las mediciones Esquer no logra figurar, los emecistas no estamos para construir candidaturas, somos libres, estamos para construir ciudadanía, las nóminas no hacen liderazgo, esto no es Acción Nacional, el capricho de unos pocos nunca será más qué la voluntad de muchos”, publicaron miembros de MC a través de un comunicado.

“Este es el momento, que esta asamblea sea para corregir y tener autoridades legítimas y con calidad moral”, sentenció el comunicado firmado por ‘auténticos emecistas’.