Prevén sigan clases en línea en Jalisco 

Guadalajara, Jalisco.- Maestros, alumnos y padres de familia de Jalisco deben prepararse para continuar clases en línea o a distancia ante el eventual escenario de que las escuelas no estén en condiciones de reabrir en el próximo ciclo escolar por la pandemia de coronavirus (Covid-19), sugirió el ex Rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.

"Si nos preparamos para que no reabran las escuelas, vamos a estar preparados para todo", explicó el académico. Porque si se abren las escuelas, ya sabemos qué hacer, si no se abren vamos a estar preparados para ello. Lo que yo creo más probable es que sea algo intermedio, que deban abrir escuelas, pero no en la forma actual".

El investigador de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco estimó que las primeras en regresar a clases presenciales por lógica tendrían que ser las escuelas primarias y hasta el final las universidades, pues en éstas existe mayor efectividad y capacidad para continuar el proceso de educación virtual o en línea.

En tanto, en la educación primaria los alumnos necesitan más al profesor y el contacto con los compañeros.

El también ex Secretario de Planeación estatal incluso planteó la posibilidad de que no todas las primarias abran al mismo tiempo, que no todos los alumnos vayan a clases a la misma hora, o bien, que los estudiantes asistan a un esquema mixto de educación virtual y presencial.

"Un extremo es volver a como estábamos antes y otro extremo sería seguir con clases en línea como estamos ahorita, pero hacerlo bien", señaló González Romero.

"Todos debemos prepararnos para que las clases sean en línea y sean mejor que como lo estamos haciendo improvisadamente ahora porque no nos ha quedado de otra".

Aunque hoy en día existen más herramientas tecnológicas para la educación, la preparación y capacitación para utilizarlas de forma adecuada ha sido insuficiente, estimó González Romero.

