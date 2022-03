¿Problemas con tus tarjetas bancarias? Al día 25 quejas se reportan en Guadalajara, Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 9 mil 108 reclamos en la entidad en 2021, un promedio de 25 diarios.

Eso significa que en Jalisco se dio el 6 por ciento de las 147 mil 714 quejas registradas por la dependencia a nivel nacional, y fue la segunda entidad con más reclamos, sólo después de la Ciudad de México, con 29 mil 86.

Sobre el origen de las quejas por tipo de producto a nivel nacional, el 27 por ciento se dio por tarjetas de crédito, seguido de las de débito, con el 20 por ciento.

Entre los principales motivos de reclamo estuvo el registro de consumos, transferencias electrónicas y cargos no reconocidos, con 21, 14 y 8 por ciento de los casos, respectivamente.

Le sigue la disposición no reconocida de efectivo en cajero automático, con el 5 por ciento; solicitud de cancelación de producto o servicio no aplicado, con 4 por ciento, entre otras causas.

El 46 por ciento de las quejas por tarjeta de crédito fueron resueltas, y un 40 por ciento de las de tarjetas de débito

Para reducir el riesgo de sufrir incidentes, Saralicia Jiménez Soto, académica de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) en Guadalajara, recomendó no perder de vista la tarjeta al hacer cualquier pago, mantener activadas las notificaciones al móvil de todos los movimientos, y utilizar las aplicaciones para desactivar las tarjetas cuando no se están utilizando.