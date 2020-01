Producir 1 L de gasolina y diesel cuesta 4 pesos en Jalisco (VIDEO)

Zona Metropolitana de Guadalajara.- ¡Adiós al 'gasolinazo'! Una joven pareja de Jalisco ha descubierto una nueva formula para producir un litro de gasolina y diesel con una inversión de apenas cuatro pesos y manteniendo los estándares de calidad requeridos a nivel mundial. ¿Qué usan para hacerla? Basura.

Para marzo próximo los jóvenes emprendedores pretenden empezar a comercializar la gasolina y el diesel en la región, iniciando con los agricultores como una manera de apoyo para que realicen de una manera más económica sus labores del campo.

En entrevista exclusiva con EL DEBATE Guadalajara, Eduardo Sahagún explicó que, entre él y su esposa, Angélica Karina Castañeda, invirtieron cerca de dos años y más de 2.5 millones de pesos para dar con la fórmula adecuada que los llevara a obtener combustible de residuos plástico con un octanaje arriba de 87, tal cual lo exige la norma mexicana.

Tras varias pruebas, el logro se dio mediante un proceso denominado "Depolimerización catalítica", en el que se necesitó un kilo de plástico para producir un litro de gasolina o diesel. Este requiere un tiempo de procesamiento entre 8 y 10 horas y como resultado se obtiene gasolina de entre 90 y 92 octanajes y diesel de entre 60 y 70 cetanos, sobre este último se atreven a decir que posee la mejor calidad a nivel mundial.

Amigos que me han estado ayudando y dando aliento, ya echamos a andar una planta mediana con el municipio de Ixtlahuacan, usamos plásticos agrícolas @tatclouthier pic.twitter.com/R8nTM2YDou

"Tengo el derecho de la patente, se inició el proceso desde agosto del 2018 y nos dio favorable. Hay una empresa alemana que hizo un proceso similar pero no dio la calidad, también hay una empresa en Estados Unidos que tampoco han logrado dar con la calidad que tenemos nosotros. No es por nada, pero tenemos el mejor Diesel del mundo".

Dice el joven de apenas 35 años de edad, quien reveló haber estudiado Ingeniería Electrónica pero ser un apasionado de la Química, al igual que su esposa, quien sí cuenta con un título académico en esta rama.

Hasta el momento, los jóvenes emprendedores cuentan con al menos tres plantas ya funcionando en diversos municipios de Jalisco, siendo una de ellas la que vendieron al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de Los Membrillos para su autoconsumo.

En ella se puede producir mil litros de gasolina por día y el combustible lo generan con una inversión de apenas cuatro pesos por litro. En este caso, Eduardo Sahagún aclara que la inversión para producir un litro de gasolina es tan baja debido a que el ayuntamiento hace uso de los residuos plásticos que desecha la población.

Eduardo Sahagún explicó cuáles son los desechos aptos para reutilizarlos para la producción de los energéticos:

"Nosotros tratamos de usar plásticos que ya no entran en las cadenas de reciclaje. Hay un punto en que hay plásticos ya pasan tantos procesos de reciclaje que ya no se reciclan pero que a nosotros nos sirven: las etiquetas de refrescos, bolsas, emplayes, plásticos agrícolas, envases de residuos peligrosos (aceite de carro, residuos de hospitales biológicos e infecciosos), polietilenos (envases del shampoo, bolsas), polipropileno (tapas de refresco, los foils metalizados como los de las Sabritas, los cases de los celulares, de las computadoras), de la industria automotriz usamos los faros, las defensas".

El joven empresario explicó que una vez que se eligen los plásticos, se depositan en el primer contenedor y se inicia el proceso obtienen un líquido muy similar al petróleo. Es al calentarlo a temperaturas entre 40° a 190° que logran producir gasolina y al continuar bombeando el líquido e incrementando la temperatura entre 190° y 390° es como logran obtener el diesel.

Finalmente, "esperamos a que decante, luego se filtra y finalmente se puede cargar directamente a los vehículos, sin necesidad de agregar aditivos", dice Eduardo Sahagún al mismo tiempo que relata que ya han realizado pruebas en camiones de pasajeros y en tractores y estos han funcionado sin ninguna complicación.

Será el próximo mes de marzo cuando Eduardo y Angélica probablemente empiecen a comercializar el combustible en Juanacatlán, Jalisco; destinando el 75% de su producción a la elaboración de diesel y el 25% restante a la gasolina.

Pronostican que tanto el litro de diesel como el de gasolina lo vendan en 17 pesos, debido a que, a diferencia del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, ellos tienen que comprar todo el plástico necesario para realizar el proceso.

Además, requieren de pagar renta del lugar en el que producen el combustible y aún deben cubrir todo el gasto de inversión que hicieron para construir su propia planta de producción, la cual presumen también fue invención suya.

Eduardo Sahagún aclara que la comercialización se dará una vez que consigan los permisos Federales necesarios para no caer en la ilegalidad o "ser tachados de Huachicoleros" (ríe).

Por ello, ya han acudido en constantes ocasiones a la Ciudad de México, donde ha recibido orientación por parte del titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, de la diputada sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo, se ha entrevistado con autoridades de la Secretaria de Medio Ambiente (Sedema) e incluso ha tenido charlas con otros empresarios.

De avanzar en sus metas, los agricultores de los municipios de Juanacatlán e Ixltlahuacán de Los Membrillos serán los primeros beneficiados con la venta de diesel y gasolina a bajo precio, pues dice Eduardo Sahagún que ha elegido este sector al ser la base del desarrollo humano.

A pesar de haber provocado un avance a nivel mundial en cuanto a la producción de energéticos, Eduardo Sahagún refiere que tanto él como su esposa ya ha sido víctima del malinchismo que se vive en el país, al toparse con personas que dudan de que dos jóvenes mexicano sean capaz de inventar algo que expertos de otros países no han logrado hacer.

"Hay quienes me han dicho que es una mentira, con comentarios de si viene el alemán, que si viene el chino, el japonés. Al final del día los mexicanos tenemos algo que nosotros no lo visualizamos: la 'mexicanada', que es malmente nombrada ¡Es ingenio! Y no veo cual sería la limitante ante un extranjero, porque las matemáticas son las matemáticas aquí o en otro lado".