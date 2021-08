Profesores deben capacitarse en materia de género contra discriminación en aulas: sociólogo

Guadalajara, Jalisco. - Ante los nuevos paradigmas e identidades que se presentan en la sociedad, es necesario que los catedráticos tengan más capacitaciones y sensibilidad en materia de derechos humanos, como prioridad ante casos de discriminación que se puedan presentar en aulas o clases virtuales.

De acuerdo con el catedrático de la facultad de Sociología de la Universidad de Guadalajara y cofundador de la cátedra nacional de los Derechos Universitarios, Marío Cervantes, los casos de discriminación en jóvenes, deben ser erradicados pues en el contexto de confinamiento que se vive por la pandemia del Covid-19, los efectos negativos pueden aumentar en las víctimas de este tipo de violencia.

El especialista explicó para DEBATE, que el aislamiento afecta a las personas y en el caso de los jóvenes y menores, el problema serio radica en el impacto dentro de las conexiones cerebrales que se desarrollan a través de la interacción social, algo que se ha visto limitado en el último año a causa del SARS-CoV-2.

Mario Cervantes explicó que la falta de sociabilizar entre los jóvenes provoca que su autoestima, personalidad y capacidad de crear relaciones se vean afectadas, lo que desemboca en conflictos en el núcleo familiar e incomprensión por parte de los demás integrantes de la familia.

El no respetar la decisión de ser identificados como cada individuo considera, es violar sus derechos humanos, tal es el caso de jóvenes que reciben discriminación y tratos de odio por elegir no entrar en el código binario de "hombre y mujer" y pedir que se les trate con términos como "elles o compañeres".

"No es si te gusta, no es que si tú quieres hablar bien el español según la RAE (Real Academía de la Lengua)...yo creo que aquí tenemos que velar porque ya no haya violencia de género ni en la universidad, ni en concreto en el aula, ni en la familia...el lenguaje inclusivo debe ser una estrategia pedagógica y debemos educarnos los docentes para enseñar con equidad de género", refirió el especialista en derechos de los alumnos.

Y es que semanas anteriores, se han vuelto virales en redes sociales casos como el de Andrea, persona no binaria, que lloró porque otra persona que recibía la misma clase virtual le llamó compañera en lugar de compañere, como se identifica, lo que derivó en burlas y violencia hacia Andrea.

Casos como estos deben ser erradicados en una sociedad donde los paradigmas son diferentes a los de hace unos años, pues las nuevas generaciones no limitan su identidad a las construcciones sociales, algo que por ser un derecho humano, se debe respetar al ser ley constitucional.

Mario Cervantes explicó que términos como "generación de cristal" sólo son muestras de la incomprensión que existe por personas mayores a las nuevas generaciones, calificando estas definiciones como "adultocéntricas", desconectándose de la realidad actual.

Es así como hizo un llamado a todos, todas y todes los catedráticos para generar mayor empatía con sus alumnos y poder generar un ambiente propicio para el desarrollo pedagógico y personal de cada uno, una o une de los individuos que reciben clases ya sea de manera virtual o presencial.