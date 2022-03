Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, hoy 09 de marzo del 2022

Guadalajara, Jalisco.- Se prevé cielo despejado durante gran parte del día con nubes dispersas por la tarde. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C. en la región Costa Sur y Sureste, ambiente fresco en la noche y frío al amanecer con temperaturas mínimas de 0 a 5°C. Se esperan bancos de niebla en las primeras horas de la mañana sobre sierras del estado. Se registrarán rachas de viento de 50 a 60 km/h en las regiones Norte y de los Altos Norte (noreste).

Pronóstico regional

Clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado con nubes. El viento dominante soplara del este con viento normal de 10 km-h y de rachas hasta de 21 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.



Temp: máx. 29 ° C mín. dentro CD: 12° C

Temp: máx. islas de calor 29° C mín. fuera CD: 09° C

Sol:

Salida: 07:06 h

Puesta: 19:00h

Clima en Ocotlán

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado algunas nubes. El viento dominante soplara este con viento normal de 9 km-h y de rachas hasta de 31 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.



Temp máx. 28 ° C mín. Temp min 09 ° C

Salida sol 07:04 puesta sol 18:58.

Clima en Lagos de Moreno (Altos)

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará variable con viento normal 09 km-h y rachas de 21 km-h en la tarde. El tiempo estará cálido en el día, templado por la noche y frío al amanecer.



Temp: máx: 27 ° C Temp: mín: 09 ° C

Sol:

Salida: 07:01 Puesta: 18:55

Clima en Colotlán (Norte)

Amanece despejado. En el mañana soleado. En la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplara del este con viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 28 km-h en la tarde. El tiempo se espera cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

Temp: máx: 27 ° C mín: 08 ° C

Sol: Salida: 07:06 Puesta: 19:00 h

Puerto Vallarta

Amanece con nubes dispersas. El mañana soleado. En la tarde soleado. La brisa marina soplara variable con viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 24 km-h ocasionalmente. El tiempo estará cálido durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.



Temp: máx: 25 ° C Temp: mín: 16 ° C

Sol: Salida: 07:14 h Puesta: 19:08 h

Autlán de Navarro

Amanece con nubes dispersas. En el mañana soleado. En la tarde soleado. El viento dominante soplara suroeste con viento normal de 10 km-h y de rachas hasta de 31 km-h. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.



Temp Max 29 ºC. Temp Min 13 ºC.

Sol: Salida 07:10 hrs Puesta 19:05

Colotlán

Amanece despejado. Continuarán las condiciones de tiempo estable y cielo con pocas nubes.

Viento dominante: suroeste (22-52 km/h) por la tarde.

TEMPERATURAS:

En horas del amanecer:

Temperatura mínima hoy: 10°C

Temperatura máxima: (26-27)°C , Temperatura mínima para mañana: (10-12)°C

SALIDAS Y PUESTAS DE SOL:

Salida: 07:10hrs, Puesta: 19:02hrs, Amanecer de mañana: 07:09hrs.

Clima en Ciudad Guzmán (Sur)

Amanece despejado. En el mañana soleado con algunas nubes. En la tarde sol y algunas nubes dispersas. El viento dominante soplara del sureste con viento normal de 7 km-h y de rachas hasta de 25 km-h. El tiempo estará de cálido a caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

Temp: máxi: 28° C Temp mín: 10° C

Sol: Salida: 07:07 h Puesta: 19:01 h