Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, para hoy 23 de agosto del 2022

Guadalajara, Jalisco.- El pronóstico del clima para el día de hoy en Jalisco, se prevé cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones Costa-Sierra Occidental y Costa Sur, lluvias con chubascos en las regiones Valles, Central, Lagunas, Sur, Sureste y Ciénega, lluvias aisladas en las regiones Altos Norte y Altos Sur, las lluvias se presentarán por la tarde y noche, mismas que podrían extenderse durante la madruga y primeras horas de la mañana, estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. El ambiente será caluroso durante el día con temperaturas máximas de 35 a 40°C, en algunas regiones del estado, ambiente fresco en la noche y al amanecer. Se registrarán bancos de niebla en las regiones Valles, Central, Lagunas, Ciénega, Sur, Sureste y sierras de la entidad.

Clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Amanece medio nublado con poca probabilidad de neblina. En el mañana nubes y sol. En la tarde sol y nubes. Probabilidad de lluvia ligera y aislada. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

El viento dominante soplara del suroeste con viento normal de 11 km-h y de rachas hasta de 25km-h.

Temp: máx. 26 ° C mín dentro CD: 16 ° C

Temp: máx. islas de calor 26 ª C mín fuera CD: 16° C



Sol: Salida: 07:35

Puesta: 20:16

Ocotlán

Amanece medio nublado con probabilidad de neblina. En el mañana sol y nube. En la tarde sol y nubes. Probabilidad de lluvia con actividad eléctrica a finales de la gtarde-madrugada. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

El viento dominante soplara variable con viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 20 km-h.

Temperatura máx. 26 ° C mín. 15 ° C

salida sol 07:33

puesta sol 20:13

Lagos de Moreno

Amanece con algunas nubes poca probabilidad de neblina. En el mañana sol y nubes. En la tarde sol y nubes. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. El tiempo estará cálido en el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

El viento dominante soplará variable con viento normal 17 km-h y rachas de 38 km-h en la tarde.

Temperaturas: máxima: 26 ° C mínima: 12 ° C

Sol: Salida: 07:28

Puesta: 20:11

Puerto Vallarta

Amanece con algunas nubes. El mañana soleado y nubes. En la tarde sol eado y nubes. Probabilidad de lluvia debil a finales de la tarde-madrugada con escasa actividad eléctrica. El tiempo estará caluroso durante el día, templado por la noche y fresco al amanecer.

La brisa marina soplara suroeste con viento normal de 9 km-h y de rachas hasta de 24 km-h.

Temo: máx: 32 ° C mín 25 ° C

Sol: Salida: 07:42 h

Puesta: 20:24 h

Autlán de Navarro

Amanece cmedio nublado con probabiliades de neblina. En el mañana nubes y sol. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia ligera y poca probabilidad de actividad eléctrica. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

El viento dominante soplara del suroeste con viento normal de 9 km-h y de rachas hasta de 29 km-h.

Temo Max 29 ºC. Temo Min 18 ºC.

Sol: Salida 07:40 hrs

Puesta del sol 20:19

Colotlán

Amanece algunas nubes con probabilidad de neblina. En el mañana sol y nubes. En la tarde sol y nubes. El tiempo se espera Cálido durante el día, fresco por la noche y al amanecer.

El viento dominante soplara del suroeste con viento normal de 8 km-h y de rachas hasta de 20 km-h en la tarde.

Temperaturas: máxima: 26 ° C mínima: 14° C

Sol: Salida: 07:33

Puesta: 20:17

Ciudad Guzmán

Amanece con algunas nubes y probabilidades de neblina. En el mañana sol y nubes. En la tarde nubes y sol. Probabilidad de lluvia ligera en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer.

El viento dominante soplara del sureste con viento normal de 10 km-h y de rachas hasta de 33 km-h.



Temperaturas: máxima: 26° C mínima: 14° C

Sol: Salida: 07:36 h

Puesta: 20:15 h