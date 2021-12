Protegerá López Obrador a periodista demandado por Enrique Alfaro; AMLO confunde por 100 años época Nazi

Guadalajara, Jalisco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, al menos como gobierno federal, no se recibió ninguna denuncia en contra del periodista Ricardo Ravelo Galo por parte del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Tras las declaraciones que el especialista en temas de seguridad pública hiciera sobre supuestos nexos que el político tapatío tiene con células del crimen organizado, en específico con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la última conferencia de prensa del mandatario anunció que ya había demandado al comunicador por daño moral.

En dicha conferencia de prensa, a pesar de la insistencia de uno de los periodistas presentes, el político no presentó ningún documento ni mencionó ante qué instancias fue presentada la querella, asimismo, Ravelo Galo confirmó que no se le ha notificado ninguna demanda y exigió que sea presentada a la brevedad tras las declaraciones públicas de Alfaro Ramírez.

Con ello, este miércoles el presidente de la república fue cuestionado sobre el tema y negó que existiera una denuncia ante instancias federales, por lo que quedaría la duda si el político presentó su demanda con autoridades locales del estado (mismas que Ricardo Ravelo pone en duda su imparcialidad) o alguna instancia internacional.

Sin embargo, AMLO aseguró que será la Subsecretaría de Derechos Humanos, prescidida por Alejandro Encinas, quien buscará acercarse con el periodista para brindarle la protección requerida luego que Ricardo Ravelo publicara que en caso de su muerte responsabiliza al gobernador jalisciense.

“Esto no sginfica que sea culpable el gobernador, nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a este periodista sin juzgar. No se puede hacer juicios sumarios, hay un proceso legal que debe de seguirse. Tiene que haber denuncias. Esto mismo expresó supuestamente el gobernador. Este es un camino (…) en tanto nosotros brindamos protección a quienes sufren o se sienten amenazados, es nuestra responsabilidad”.

Por su parte, el periodista, a través de Twitter, agradeció el apoyo y protección que el mandatario de la nación hizo a través de la conferencia de prensa matutina e indicó que estará atendo a cómo se de su caso para acercarse al gobierno federal que encabeza el político de Macuspana, Tabasco.

“Agradezco el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador expresado esta mañana; también a mis colegas y amigos por su solidaridad en estos momentos difíciles . Estaré atento al llamado de las autoridades para decidir lo conducente en mi caso”, tuiteó en @RRavelo27.

Y como un intercambio de declaraciones, el gobernador de Jalisco, publicó a través de sus redes sociales que no existe una amenaza contra el periodista sino una demanda por daño moral, aunque, sigue sin decir ante qué instancia se presentó.

“Es lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados. No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras”, tuiteó el político.

Tuits del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Captura de pantalla

“A lo larto de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado”, escribió en un segundo tuit.

AMLO confunde por cien años la época nazi

Como dato curioso, se destaca el error que tuvo López Obrador durante la explicación del caso, pues usó dos hechos históricos para explicar cómo en el pasado los líderes políticos usaban a los medios de comunicación para el control de la opinión pública, otroramente llamado “opinión general”.

Tomó de ejemplo la carta que envió Lucas Alamán a Antonio López de Santa Anna para que volviera del exilio luego de la venta que se hizo del territorio nacional a Estados Unidos entre 1853 y 1854. “No se preocupe, nadie le va a reprochar nada porque nosotros tenemos el control de los periódicos…” fue parte de la historia.

Sin embargo, después enlazó esta historia, ocurrida en el siglo XIX (19), con la propaganda en la época del Nazismo en Alemania, donde Joseph Goebbels ministro de propaganda de Adolf Hittler, hizo uso del poder político para controlar los medios.

El detalle es que el presidente de México confundió y colocó 100 años antes a la época del Tercer Reich a sus personajes principales. “Y lo de Goebbels con Hitler fue en el siglo XIX (19) en los años 40, o sea casi cien años antes ya Lucas Alamán había sentenciado de que con los periódicos se podía dominar a un pueblo”.

El problema es que el siglo 19 abarca desde 1801 hasta 1900 por lo que la época nazi sucedió en los años 40 del siglo XX (20), es decir, en 1940 y no en la década de 1840, donde faltaban 49 años para que naciera Adolfo Hitler, el líder del nacionalsocialismo en Alemania.