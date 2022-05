Protestan contra verificación vehicular en Jalisco; argumentan que solo “engrosa las arcas” de Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- Al señalar que se trata de una medida recaudatoria y que apunta a la deschatarrización, ciudadanos protestaron ayer en el cruce de Avenida Hidalgo y Federalismo donde colocaron calcomanías en contra de la verificación vehicular obligatoria.

Se trata de una moción que convoca la organización Justicia para el Pueblo, cuyo vocero, Raúl Argaez, señala se mantendrá ante el inminente inicio de multas a quienes no verifiquen, a partir de julio, lo que señala como una medida que atenta contra las finanzas de la población.

"Es una verificación que está hecha, destinada, a que más del 50 por ciento del parque vehicular salga de circulación y engrosar las arcas de Enrique Alfaro y las empresas que están concesionadas para esto, y la industria automotriz al tratar de obligarnos a cambiar de automóvil", comentó Argaez.

"No estamos contra la protección al medio ambiente, sino contra las imposiciones que simulan la protección al medio ambiente, tiene fines recaudatorios. Queremos que la gente afine sus vehículos, pero aquí en Jalisco está muy lejos de conservar la calidad del aire".

Argaez sostiene que la respuesta de la población ante sus posicionamientos es de apertura y cada día colocan hasta 300 calcomanías con la leyenda "Afinación sí, verificación no, ¡fuera Alfaro!".

De hecho, actualmente son bajos todavía los niveles de cumplimiento a la obligatoriedad, ya que a ocho meses de haber arrancado el programa de control de emisiones sólo ha verificado el 6 por ciento del parque vehicular estatal, de acuerdo con la Semadet.

"A partir de julio todo vehículo que no verifique va a ser multado y si un auto no pasa dos veces la prueba va a salir de circulación, no hay otra opción, por eso decimos que está hecho para recaudar, como una medida impositiva para sacar a los vehículos de las calles", agregó Argaez.

"La economía está en una situación muy crítica, no estamos en posición de comprar autos nuevos. Difícilmente se les puede dar mantenimiento, mucho menos cambiar de auto. Además el transporte público es un desastre en todo Jalisco".