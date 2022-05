Protestan pepenadores por cierre del vertedero de Matatlán en Jalisco, piden solución a autoridades

Guadalajara, Jalisco.- Decenas de pepenadores protestaron ayer frente a Palacio de Gobierno por el reciente cierre, al 95 por ciento, del vertedero de Matatlán, que ocurrió el pasado sábado en Tonalá.

El propósito de la manifestación era llegar a un acuerdo con las autoridades estatales para que construyan un centro de disposición final de basura y puedan continuar trabajando, sin embargo, hasta el cierre de la edición no se dio.

"No hubo arreglo como tal y hoy (jueves) no nos vamos a retirar hasta que no tengamos una solución de fondo, porque a los gobiernos les gusta jugar con los sentimientos, con las necesidades y con las apuraciones de la gente. Todos queremos lo mejor para nuestra familia", comentó Andrés Gaona, líder de pepenadores en Matatlán.

Aseguró que ni el Secretario de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, ni el Gobernador, Enrique Alfaro, les dieron solución.

Ante la negativa, los inconformes tiraron basura en la puerta principal de Palacio de Gobierno y bloquearon por algunos minutos la Avenida Juárez al cruce con Ramón Corona.

"No tuvimos ninguna respuesta, solamente nos recibieron, nos regalaron un vasito de agua y nos dijeron que hay que ampliar la plataforma, que hay que llevar más góndolas, la solución es un destino final para la basura, necesitamos un relleno metropolitano, Picachos no es viable, se va a colapsar en unos meses", aseguró Araceli Batres, Secretaria General de Pepenadores del Estado de Jalisco.

Lamentó que ninguno de los Alcaldes metropolitanos estuviera presente en la reunión.

Los pepenadores ya se habían manifestado en octubre de 2021 luego del cierre del vertedero de Laureles y habían mantenido mesas de trabajo con el Gobierno del Estado, sin embargo, acuerdos como la construcción del Centro de Transferencia Oriente todavía no se han cumplido, añadió Batres.

Los inconformes advirtieron que acamparían afuera de Palacio de Gobierno, hasta obtener una repuesta.