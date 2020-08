Puerto Vallarta está bastante Covid: Facundo

Puerto Vallarta, Jalisco. - Conductor de radio y televisión anuncia que tienen sospechas de haber adquirido Covid-19, tras una visita a Puerto Vallarta, Jalisco, porque cree que en el destino turístico está bastante fuerte la pandemia.

Se trata de Facundo, quien la mañana de este lunes anunció en el programa de radio, ¡Ya Párate!, que había perdido el sentido del olfato, por lo que sospechaba que se había contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2.

“Digo algo está mal, a poco ya no sudo y luego dije, no, más bien no estoy teniendo olfato y luego dije este café salió aguado, lo volví hacer mi café y no sabía nada, luego unos días antes como que sí me dolió la cabeza y entonces yo digo que ya tengo Covid, pero ya se me está quitando ya no hay pedo, bueno pues ya”.

Dicha situación se puede escuchar en exactamente a la hora con 32 minutos del programa que se transmite a nivel nacional y cuyo podcast está se puede bajar por medio de la página https://escucha.los40.com.mx/audio/20200810180311/.

El también comediante indicó que creía que en caso de estar infectado con el SAR-CoV-2, este lo habría adquirido en el destino turístico jalisciense, durante la visita realizada a la ciudad el pasado día 1° de agosto.

“Yo creo que lo adquirí en Vallarta, ahora que estuve por allá porque si Vallarta creo que está bastante Covid”.

Cabe señalar que la titular de la Dirección Regional de Turismo de la Costa de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Susana Rodríguez Mejía, había dado a conocer el pasado lunes 3 de agosto, por medio de su perfil de Facebook, que el fin de semana anterior atendió personalmente al conductor de radio y televisión.

“Al igual que con Luisito Comunica, con Facundo aprovechamos su visita para que comparta en sus redes sus travesías en la ciudad, entre ellas, un tour de Vallarta Adventures”.

Dicho post, sirvió para que la funcionaria pública dijera que a dichas personas no se les había pagado por venir a Puerto Vallarta, debido a las críticas que se recibieron con la llegada una semana antes de Luisito Comunica, quien sólo mención de dicha visita que estaba “embarrado de mierda”.

“Ni Facundo ni Luisito cobraron por venir. Tampoco hay contratos para promocionar el destino. Han venido a divertirse por su cuenta y compartir en sus redes con sus seguidores lo genial que es venir a nuestro bello Puerto Vallarta”.

Lo anterior, pese que la propia Rodríguez Mejía había dicho días antes que agradecían a un hotel, un restaurant y una empresa de paseos de aventura, el habar recibido a Luisito Comunica y Juan Bertheau – Berth, otro actor de comedia.

Cabe señalar que durante la visita de tales figuras, la directora de Turismo de la Costa se fotografió sin guardar en ninguno de los casos la denominada “Sana Distancia”, ya en dichas gráficas siempre apareció sin cubrebocas y a menos de un metro de los visitantes.

