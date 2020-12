Puerto Vallarta: foco rojo de inseguridad; otro asesinato que marca al destino turístico de Jalisco

Puerto Vallarta, Jalisco. - El destino turístico de la costa de Jalisco continúa reflejando altos niveles de violencia, y es que durante la madrugada de este viernes se registró el asesinato del ex Gobernador Aristoteles Sandoval, en Puerto Vallarta, hecho que se suma al foco rojo que presenta la entidad en materia de inseguridad en el estado, y es que este es solo uno de los tantos hechos violentos que reporta el municipio costeño.

Fue el pasado 22 de noviembre cuando se reportó el secuestro del empresario inmobiliario José Felipe Tomé Velázquez, quien fue agredido a balazos en el Boulevard Francisco Medina Ascencio frente a la zona militar de Puerto Vallarta, para privarlo de la libertad y asesinar al conductor del auto quien era el director comercial del complejo de suites Bolongo, Jeovanny Flores Santiago de 39 años de edad.

El día 24 de noviembre tan solo dos días después de su secuestro, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que el cadáver del empresario había sido localizado en un tramo de la carretera que comunica La Peñita de Jaltemba y Compostela, a la altura del poblado Mesillas en el estado ya mencionado.

De igual manera, el pasado 18 de julio en uno de los pico altos de la pandemia del Covid-19, en el Fraccionamiento Fluvial Vallarta, un comando privó de la libertad a un grupo de entre 13 y 14 personas, dejó sin vida a un empresario originario de Guanajuato, Joaquín Alba, quien se resistió al secuestro, una semana después la Fiscalía de Jalisco confirmó el hecho, además de señalar que aún mantenían cautivos a tres de las personas privadas de su libertad.

Asimismo, se resalta que durante el mandato del ex Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, dentro del restaurante La Leche fueron privados de la libertad, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quienes se les reconoce como hijos de Joaquín Gumán Loera, alias ‘El Chapo’ ex líder del Cártel de Sinaloa.

Una de las líneas de investigación apuntaba a que, como Puerto Vallarta es área de influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de éste grupo habrían sido los responsables del ataque debido a la confrontación que mantienen con el Cártel de Sinaloa. Al final los hijos de "El Chapo" fueron liberados.

Según la información brindada por la Fiscalía de Jalisco, informó luego del atentado contra el ex Fiscal Luis Carlos Najera, en el municipio turístico opera el grupo Delta perteneciente al CJNG, siendo este un grupo de élite que se especializa en ejecuciones y privaciones ilegales de la libertad, el grupo criminal está integrado por sicarios reclutados en el interior del estado, en su mayoría en la costa entre Jalisco y Nayarit. Su incursión se da como parte de la disputa que mantiene el CJNG con el Cártel Nueva Plaza en el Estado.

Puerto Vallarta ¿Paraíso turístico o paraíso delictivo?

Un nuevo 'levantón' registrado en Puerto Vallarta, uno de los paraísos turísticos que ostenta el estado de Jalisco y México entero, ha cimbrado a la sociedad y al gremio empresarial. Sin embargo, este bello lugar ya ha sido escenario de otros secuestros, desapariciones, violaciones y homicidios, lo que al parecer lo convierte en un paraíso delictivo.

El 26 de julio se difundía en redes sociales el caso de abuso sexual del que había sido víctima una niña de 10 años de edad por parte de Luis Alonso ‘N’, quien fuera el titular del departamento de Recursos Humanos, de la dirección de Seguridad Pública Municipal.

Más recientemente, el 23 de octubre llegó a la redacción de DEBATE una solicitud de ayuda por parte de la comunidad rusa para dar con el paradero de Elena Tolstobrova. La mujer de 36 años de edad viajó desde Rusia a Puerto Vallarta junto con su hijo con la finalidad de visitar a su ex pareja sentimental, sin embargo, esta desapareció desde el pasado 2 de octubre, a escasos metros del Condominio Grand Venetian, en el cual radica el padre de su hijo.

En una rueda de prensa presentada por el titular de la FGE de Jalisco, el Secretario de la Seguridad Jalisco y el alcalde de Puerto Vallarta ante el atentado en donde ejecutaron al ex Gobernador de Jalisco; el presidente municipal del destino turístico señaló que la entidad no tiene un problema con la violencia y pidió no cambiar el sentido de las cosas.

“Hay mucha gente que está malinterpretando las situaciones que se han dado aquí, sin embargo, Puerto Vallarta se mantiene seguro seguiremos trabajando unidos todos juntos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno local para brindar la seguridad necesaria” señaló el alcalde de Puerto Vallarta.

Puerto Vallarta uno de los cinco aeropuertos que recibió más vuelos en noviembre

Durante la mañana de este viernes, el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marques, compartió a través de su cuenta de twitter cuáles fueron los cinco aeropuertos de México que reciben la mayor cantidad de turistas durante el mes de noviembre del 2020.

Se trata de cinco aeropuertos ubicados en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo, cada uno de los aeropuertos utilizados por turistas, excepto en Jalisco, donde se encuentran dos aeropuertos.