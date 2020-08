Puntea Jalisco en muertes maternas

Guadalajara, Jalisco. - Las adolescentes dan a luz a sus bebés en un estado que continuamente lidia con las muertes maternas. Este problema de salud pública ha sido un dolor de cabeza en la entidad y durante lo que va del 2020 y ni la emergencia sanitaria ha frenado el problema.

Según datos de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), a la semana epidemiológica 31, el Estado ocupa el tercer lugar con 31 fallecimientos de madres. La delantera la lleva la Ciudad de México en donde han ocurrido 62 casos y en segundo lugar Chiapas, con 38.

En el 2019, Jalisco terminó el año con 46 decesos y en cuarto lugar sólo por detrás de estados del sur como Veracruz y Chiapas en donde se registraron 48 y 57, respectivamente. De acuerdo con lo reportado por la Ssa en este año, de la semana 30 a la 31 se sumaron dos muertes maternas para Jalisco.

De acorde al informe de las 31 fallecidas del 2020, 14 no tuvieron acceso atención médica, nueve acudieron al IMSS, cinco a unidades de la Ssa, dos a hospitales privados y una al ISSSTE.

Laura Cárdenas Aguirre, ginecóloga oncóloga y encargada del Área de Ginecología Oncológica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y docente del CUCS de UdeG, señaló que las madres adolescentes no están exentas de formar parte de estas estadísticas, puesto que por la edad son vulnerables.

"En los extremos de la edad, ya sea mayor de 35 años o ya sea adolescentes, son las embarazadas con mayor riesgo de presentar preeclampsia y eclampsia (que son) la principal causa de mortalidad materna en México, entonces sí son un grupo de riesgo muy importante estas niñas", destacó.

La preeclampsia y eclampsia es la hipertensión durante el embarazo que puede llegar a convulsiones y muertes, explicó la especialista.

Enfatizó que uno de los problemas que enfrentan constantemente en las unidades hospitalarias es que alrededor del 70 por ciento de las futuras madres arriban con un "mal control prenatal".

"Son niñas que no tienen su atención adecuada ni para ellas ni para su bebé. Estamos hablando de que las adolescentes que viven en extrema pobreza que son las que más se embarazan aquí en México (y que) no tienen apego. Les explicas y ya no regresan a sus consultas", lamentó.

