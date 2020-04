¿Qué significa la Fase 3 para Jalisco? 

Guadalajara, Jalisco.- México ya se encuentra en Fase 3 de la pandemia de coronavirus, Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que en este escenario el virus se propaga con mayor rapidez, es decir, que se acumularán un gran número de casos, contagios y hospitalizaciones.

Para Jalisco y de acuerdo con expertos, esto implicará que diariamente se reporten más personas enfermas en diferentes regiones del Estado y no solamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

"Empezamos a identificar una transmisión sostenida de casos, un incremento progresivo, muy importante", explicó Francisco Javier Ramírez Cervantes, profesor de la asignatura de epidemiología en el Centro Universitario Los Altos y coordinador regional en epidemiología en la Región Sanitaria 3 Altos Sur.

De acuerdo con el académico esto obliga a la población a restringir aún más la circulación por la Ciudad.

Indicó.

De avanzar a otra fase de la epidemia, entonces, aseguró se podría declarar un toque de queda, con el que la movilidad estaría más restringida y vigilada de manera estricta por autoridades militares o civiles.

Ramírez Cervantes aseguró que en la Fase 4 ya se podría considerar el cierre de fronteras.

"Nos establecerá intensificar las acciones de contención; nosotros no hemos cerrado fronteras como País, en estados no se ha hecho, y parte de que no se han cerrado empezamos a tener casos que se deben a la situación de nuestros paisanos o jornaleros"