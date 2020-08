Quiere Gobierno Federal soltar responsabilidad de la pandemia: Enrique Alfaro 

Guadalajara, Jalisco.- Aunque el Gobierno Federal pretende soltar la responsabilidad frente a la pandemia de coronavirus (Covid-19), el momento por el que atraviesa la enfermedad obliga a no bajar la guardia dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

"Estamos en un escenario en el cual la conducción de la emergencia sanitaria, desde el Gobierno Federal, me parece que está llegando a su punto más crítico", lamentó el mandatario.

Alfaro destacó que las decisiones tomadas en el Estado -anticipándose a los hechos- es lo que permite ser hoy la tercera Entidad con una menor tasa de casos acumulados de coronavirus.

Sólo Chihuahua y Chiapas tienen menos casos que Jalisco, refirió.

Además el Estado tiene la octava tasa de mortalidad más baja del país.

Ésta es de 17.8 por cada 100 mil habitantes y contrasta con el 98.35 por cada 100 mil habitantes de la Ciudad de México.

Alfaro, sin embargo, llamó a no bajar la guardia.

"El mensaje es muy claro: no hemos salido de esto, nos falta un tramo, no podemos aflojar el ritmo, no podemos bajar la cabeza, vamos bien, hemos resistido, hemos aguantado, hemos puesto un ejemplo nacional", dijo.