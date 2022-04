¿Quieres dejar las drogas y necesitas ayuda? Tlaquepaque ofrece 300 becas de rehabilitación

La finalidad de otorgar dichas becas, es poner a disposición de la ciudadanía que cuente con la disposición de rehabilitarse y no cuente con los recursos, un programa que le ayude a recuperar sus vidas.

Las personas interesadas pueden elegir en un catálogo con 50 centros de rehabilitación con una estancia mínima de tres meses, para definir, solos, solas o con sus familias, cuál es el más apropiado para su caso en particular.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.