Quitan el fuero a magistrado de Jalisco acusado de abuso infantil; ahora la fiscalía podrá acusarlo

Guadalajara, Jalisco. - Seis horas necesitaron los diputados del Congreso de Jalisco para quitarle el fuero y la protección al ahora exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien ahora podrá ser investigado por presunto abuso sexual infantil en contra de una menor de 15 años.

La sesión del poder legislativo inició con dos horas de retraso y fue a puerta cerrada por lo que desde las cinco de la tarde con 39 minutos y hasta pasada la medianoche, es decir, seis horas, los diputados escucharon los argumentos de la Fiscalía del Estado y la parte defensora del acusado.

Con 31 votos a favor y cuatro abstenciones por parte de legisladores que por ley no pueden votar pues ellos realizaron el dictamen de procedencia, además de tres diputados que no pudieron asistir por la Enfermedad del Coronavirus-19 (Covid-19), se logró el primer paso para confirmar la inocencia o no del imputado.

A través del presidente de la Junta de Coordinación Política, José María Martínez, se recalcó que el desafuero y la separación del cargo de José de Jesús Covarrubias no resuelve el caso de fondo pues ello pertenece al poder judicial ni tampoco se confirma la culpabilidad del ahora exmagistrado.

Por su parte, el titular de la Fiscalía del Estado (FE), Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fue el encargado de la parte acusadora, explicó que será el Ministerio Público, una vez se agoten los trámites administrativos quien determine el solicitar una orden de aprehensión hacia un juez.

Octavio Solís aseguró que, hasta el momento, basado en las argumentaciones de la defensa, se hace pensar que Covarrubias Dueñas se encuentra localizable, al tiempo que descartó que sea tardado el inicio del proceso en su contra.

A manera de contexto, el entonces magistrado fue denunciado tras ser exhibido en redes sociales un video donde se ve en la cocina de la víctima mientras el hombre se le acerca y la violenta mientras estaban solos en una fiesta que organizaron los padres de la menor.

Lee más: ¡Ni protección, ni justicia! México suma 146 periodistas asesinados

José de Jesús también fue acusado en al menos dos ocasiones más en diferentes etapas de su vida profesional de acoso por parte de jóvenes que tras el video decidieron hacer la denuncia pública para buscar justicia en contra de quien se suponía debía ser el encargado de impartirla.