"Quitar cervezas de estadios no es la solución" ante hechos violentos, asegura alcalde de Zapopan

Zapopan, Jalisco.- Cuestionado sobre la propuesta del Gobierno Federal de establecer limitaciones al consumo de cerveza en estadios para prevenir casos de violencia como el de Querétaro, el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que no es una medida que resuelva el problema.

Frangie, quien recordó que trabajó cerca de 10 años en el medio futbolístico, comentó la tarde de este viernes que la clave es mantener buena comunicación con las porras, además, señaló que por protocolo no se vende cerveza a las barras.

"Realmente el consumo de cerveza no es el problema, yo creo que aquí hemos trabajado mucho de la mano con los clubs y tanto en el Jalisco como el Estadio Akron en tener una comunicación con ellos directamente.

"Si tú tienes una buena comunicación con las porras, las porras es gente buena, es gente que, sobre todo aquí en Jalisco, son la pasión, esa no la puedes quitar, pero ha habido muy pocos percances durante muchísimos años", afirmó cuando se le preguntó por la medida.

El jueves, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, afirmó que mantenían diálogos con la Federación Mexicana de Futbol, y que con ellos habían planteado la posibilidad de establecer regulaciones al consumo de bebidas alcohólicas en estadios.

"Esto se va a revisar, no es un tema que se tenga que resolver de manera inmediata, pero sí revisar el tema de la venta de cerveza y alcohol, los horarios, las limitaciones para el consumo, así como variantes como venta de cerveza sin alcohol, y se va a tener un canal de comunicación abierto", dijo en la conferencia matutina.

Frangie aseguró que lo ocurrido en Querétaro el 5 de marzo, cuando 26 personas fueron heridas durante una pelea que ameritó la suspensión del partido entre Querétaro y Atlas, fue producto de una infiltración de la delincuencia; afirmó que esto no ocurre en Jalisco.

"Nosotros como Ayuntamiento lo hemos declarado, para nosotros (dejar de vender cerveza) no es una solución al problema de las porras o de la violencia, me queda clarísimo que lo que sucedió en Querétaro no son las porras, o sea, había gente infiltrada", manifestó el Alcalde.