Quitarán test por Covid-19 en aeropuertos del país por no ser útiles: López-Gatell

Guadalajara, Jalisco. - En menos de un mes se podrían quitar de los aeropuertos del país, las pruebas o test sobre la enfermedad del Coronavirus-19, al demostrarse que no tienen ninguna utilidad en el control del número de infecciones o casos, reveló el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en su visita al estado de Jalisco.

“Los cuestionarios para viajeros, viajeras en puntos de llegada, no han demostrado utilidad científica nunca, algunas secretarías de Estado hicieron propuestas como estas, en este caso la Secretaría de Comunicaciones, pero no se ha demostrado que tenga alguna utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación”, detalló el funcionario federal.

Asimismo, en el caso de Jalisco, donde el gobierno del estado ha considerado solicitar certificados de vacunación completa, López-Gatell mencionó que los estudios del gobierno federal, respaldado con la evidencia mundial, no considera que no sería algo servible, aunque en la lógica pareciera que sería efectivo, los números de contagios reducidos no es efectiva.

Durante el anuncio del refuerzo de vacunación a personas mayores de 60 años en Jalisco, donde estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, López-Gatell anunció que hasta el momento la condición del refuerzo es por edad y no por profesión.

Lo anterior al anunciar el mandatario de Jalisco, Alfaro Ramírez que solicitó al gobierno federal que los maestros fueran incluidos en el esquema de reforzamiento, agregando que la administración de AMLO vio con buenos ojos esta propuesta, algo que después el subsecretario dijo que aún no es un hecho, sino que será un análisis.

De acuerdo con el especialista, hasta el momento la evidencia mundial apunta que los refuerzos son necesarios en consideración a la edad y no a la profesión, por lo que por el momento serán personas mayores de 60 años, sin importar a qué se dediquen los que recibirán este reforzamiento con la vacuna Astra-Zeneca.

Los refuerzos de vacunación consideran cinco puntos esenciales, donde destacan la edad, además que no debe ser para toda la población, sino priorizar a los adultos mayores y antes de iniciar una campaña de refuerzo generalizada, primero terminar aquellas personas que no se han vacunado o que no tienen su esquema completo de vacunación.