'RR', 'El Sapo' y 'Jardinero', tras la corona del CJNG

CDMX, México.- Las teorías de la muerte de El Mencho no desaparecen, ahora hay otra que señala que Nemesio Oseguera Cervantes está enfermo, próximo a entregar la corona del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ex sicarios aseguran que El Mencho está muerto, que a finales de año pasado el líder del CJNG estuvo muy enfermo y que perdió la vida a causa de un paro respiratorio, pero que los medios de comunicación apenas están hablando de la enfermedad del capo, como lo señaló el periodista especializado en crimen, Óscar Balmen.

"Mismos miembros de los Jaliscos (CJNG) con los que he platicado me han confirmado que es cierto y que solo nombran al Mencho en videos y mantas por memoria a él, por respeto y honor a él", cuenta en sus redes sociales. "Los medios de comunicación apenas se están dando cuenta de su enfermedad, cuando enrealidad él ya no está en este mundo, por eso detuveiron con facilidad en Zapopan a su esposa Rosalinda Valencia y en los últimos meses han estado deteniendo a miembros la estructura criminal.