Reabren mañana negocios revisados en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - El Gobernador Enrique Alfaro confirmó que la reactivación económica en Jalisco iniciará a partir de mañana.

El Mandatario hizo el anuncio pese a que la Universidad de Guadalajara (UdeG) recomendó extender otros 15 días la Fase Cero, a que el Gobierno federal decretó semáforo rojo y a que Jalisco atraviesa una aceleración de contagios: tan sólo 136 casos confirmados ayer y casi se han triplicado los activos en la última quincena.

"Nuestro Estado no aguanta más paralizado. Hoy tenemos que tomar decisiones difíciles. Si lo hiciéramos a partir de criterios de salud pública tendríamos que mantener cerrada nuestra economía y eso simplemente ya no es posible (...). Se tendrá que iniciar conviviendo con el riesgo de contagios. No hay otra manera de hacerlo", expresó.

El titular del Ejecutivo señaló que la reapertura será gradual y sólo podrán abrir negocios esenciales, además de los no esenciales que ya cuenten con calcomonía distintiva de cumplimiento de protocolos.

A un día de que los primeros negocios con sus distintivos de la #FaseCero reabran sus puertas para reactivar poco a poco nuestra economía, estos son los tres indicadores con los que partiremos y que actualizaremos cada domingo. pic.twitter.com/IsMUjperIu — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 31, 2020

Las medidas de aislamiento y uso obligatorio de cubrebocas seguirán vigentes. Además se implementarán operativos de revisión para imponer clausuras definitivas a negocios que registren aglomeraciones o incumplan los lineamientos sanitarios.

El Gobierno del Estado, además, establecerá un semáforo local con indicadores de casos activos, ocupación hospitalaria y movilidad, que se actualizará semanalmente. Los resultados los evaluarán el 15 de junio para conocer la evolución de la emergencia sanitaria y ajustar la estrategia si es necesario.

Por tu salud y la de tu familia, desde primera hora en El Baratillo y tianguis de Polanco instalamos filtros sanitarios y proporcionamos gel y cubrebocas para reforzar las medidas de prevención en puntos clave de compra de comida y actividad económica. pic.twitter.com/DI8VQlkmzG — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) May 31, 2020

"No podemos confundirnos y pensar que el lunes todo regresa a la normalidad porque cometeríamos un terrible error (...). Si no hacemos bien las cosas y se mueve nuestro semáforo, indicándonos que estamos en una condición de riesgo mayor, tendríamos que volver a parar", advirtió Alfaro.

En los próximos días continuarán las visitas a negocios para hacer revisiones y entregarles calcomanías a giros como estéticas, carpinterías, florerías, mueblerías, herrerías o talleres de artesanía y puedan regresar a trabajar.

Conoce los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicados en el DOF, que deberán implementar todos los centros de trabajo, atendiendo al semáforo señalado por la Secretaría de Salud. ��https://t.co/TQG7yvLEwN — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 30, 2020

En esta nueva etapa seguirán cerradas las playas, balnearios, plazas o corredores comerciales, antros, bares, casinos, cines, gimnasios y no habrá misas en templos.

También se reafirmó la conclusión del ciclo escolar a distancia y se estudiará la posible fecha de regreso a clases.