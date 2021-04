Realizan juicio para repartir los bienes del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval

Guadalajara, Jalisco.- El juicio para repartir los bienes del ex Gobernador Aristóteles Sandoval -asesinado el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, Jalisco- se encuentra en marcha.

Tras las publicación de un edicto que convoca a interesados con motivo de un "intestamentario", expertos en derecho explicaron que se trata de un juicio para hacer la repartición de los bienes del ex Mandatario estatal.

"Es una publicación mediante la cual se llama a personas interesadas en un juicio a que concurran al mismo", comentó el abogado Rabinal González.

"Este juicio es un juicio de carácter familiar, sucesorio, el cual, por lo que estamos leyendo es intestamentario, es decir, que no se tiene o no se conoce la existencia de un testamento, que el señor Jorge Aristóteles (Sandoval) no otorgó testamento en vida y, por lo tanto, las personas van a heredar conforme al orden que establece el Código Civil para heredar entre los que evidentemente tenemos a sus hijos y a su esposa como los más próximos".

González recordó que la legislación establece un orden de herencia en los casos en que no existe un testamento. A este tipo de juicios se les denomina sucesión legítima.

"Estamos ante un juzgado que inició este proceso en 2021, tiene el número 109, lo más seguro es que haya empezado en enero por el número que tiene el expediente, entonces están convocando a personas que se sientan con interés en esta sucesión", abundó.

El abogado Martín Márquez Carpio coincidió en que se trata del inicio de un procedimiento judicial de un intestado para acreditar los lazos de sangre y parentescos más cercanos para repartirse los bienes y derechos del difunto al no haber dejado testamento.

