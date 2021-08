Realizan traqueotomía a Vicente Fernández; ya se encuentra sin sedación, informan médicos

Guadalajara, Jalisco. - Vicente Fernández fue nuevamente intervenido quirúrgicamente, esta vez para realizarle una traqueotomía que permitió la colocación de un dispositivo que lo ayude a mejorar su sistema respiratorio, a once días de la caída que sufrió en su casa y que lo tiene delicado de salud.

El grupo de médicos encargado de la salud del también conocido como el Charro de Huentitán, informó que dicha cirugía se realizó el día de ayer domingo, pero que el sistema de respiración está como apoyo.

Asimismo, se informó en el segundo parte médico que los doctores del hospital en Guadalajara, Jalisco dan a medios de comunicación, que la leyenda viviente de la canción ranchera, se encuentra ya sin sedación e interactúa con sus familiares.

Los médicos no detallaron si se encuentra todavía en algún riesgo o gravedad su estado de salud, sin embargo, tampoco se mencionó que haya recaído, sino al contrario, es la primera vez en los once días que se informa que ya no se encuentra sedado.

Cabe mencionar que Vicente Fernández entró al hospital de emergencias tras caer desde su propia altura y fracturarse las cervicales lo que hizo que llegara con inmovilidad en las extremidades, por lo que fue intervenido quirúrgicamente, además de sedarlo para ayudar en la recuperación de su cuerpo.

Por otro lado, el director del hospital Country 2000, donde se encuentra internado el intérprete de éxitos como “No me sé rajar” y “Mi querido viejo”, Eber Rodríguez Arias, denunció que seguidores y medios de comunicación han saturado las líneas del hospital, por lo que llamó a evitar esta situación.

Rodríguez Arias dijo que, por la información trascendida, muchas personas llamaron al nosocomio, lo que además que es inútil, porque como institución de salud no dan información por teléfono bajo ninguna circunstancia, también puede ocasionar que personas con emergencias se queden sin atención.

Por lo tanto pidió evitar estas prácticas y recordó que serán los días lunes y viernes cuando se den los partes médicos a las cuatro de la tarde.