Recaban firmas en change.org para que AMLO use cubrebocas

Guadalajara, Jalisco.- "Utilice cubrebocas, Señor Presidente: se lo solicitamos de manera atenta y respetuosa", así fue titulada la petición que la diputada jalisciense, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, lanzó este 24 de julio en la plataforma Change.org.

La militante del partido Movimiento Ciudadano destacó que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser un líder de multitudes debería dar un buen ejemplo a sus seguidores sobre la manera correcta de cómo se debe combatir la pandemia del coronavirus que actualmente aqueja al país y al mundo entero.

Escribió Robles Villaseñor en su petición.

La diputada también respaldó su exigencia citando las recomendaciones que han emitido reconocidas instituciones educativas de talla internacional, además del doctor Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química y científicos que ha intervenido en las acciones a tomar en torno a la pandemia que han vivido países como Estados Unidos, Italia y China, donde a finales del 2019 surgió el virus SARS CoV-2..

"Estudios de Universidades como Harvard y Cambridge sostienen que su uso adecuado, además de impedir el paso del coronavirus SARS-CoV2, COVID19... funge también como recordatorio para evitar tocarnos el rostro y como reforzador de la idea de que la amenaza que afrontamos es real...

Como le informó DEBATE el pasado 18 de julio, en 30 de los 32 estados con que cuenta la República Mexicana se ha implementado el uso obligatorio de cubrebocas, tanto en espacios públicos como cerrados, y entre ellos está la Ciudad de México entidad que implementó esta regla desde el pasado 1 de junio. Sin embargo, en la práctica la realidad es otra.

Ante esta situación la diputada de Movimiento Ciudadano exclamó:

Hasta la realización de la presente publicación, la petición ya sumaba un total de mil 425 de las mil 500 firmas solicitadas en un inicio y entre los comentarios que dejaron las personas que ingresaron a la misma se pueden leer:

"Necesitamos liderazgo, conciencia, una estrategia clara para enfrentar la Pandemia, no búsqueda de culpables" y "No se la va a poner pero por lo menos para que se sienta mal al ver tantas firmas".

Cabe destacar que en diversas ocasiones, tal cual como lo repitió hoy en La Mañanera, López Obrador ha dicho que él sigue las recomendaciones que le han dado los médicos que laboran dentro de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

"A mí, tanto el doctor (Jorge) Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell, me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia, y en los lugares donde si es necesario, o es una norma, pues ahí me lo pongo”, declaró hoy.