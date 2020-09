Rechaza Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, ser un títere del gobernador Enrique Alfaro 

Guadalajara, Jalisco.- Su deseo político está claro: ser reelecto como Presidente Municipal de Guadalajara. Ismael del Toro confía plenamente que el trabajo que está haciendo en el Gobierno tapatío le alcanzará para lograrlo.

Aunque la percepción de la gente es que su personalidad es gris y está a la sombra del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, negó que sea un títere del Mandatario estatal, pero admite que su forma de hacer las cosas, con un sistema diferente hace que pueda malinterpretarse como un acto de sumisión.

Del Toro pedirá licencia 90 días antes de la elección, como lo marca la legislación y todavía no tiene claro quién podría quedar en su lugar como interino, mientras pasan las campañas y la elección.

¿Va a pesar la imagen de Alfaro? Mucha gente lo relaciona con él y estar a la sombra de él, como un títere del Gobernador.

Enrique y yo somos amigos y compartimos un proyecto desde el principio, un proyecto que ha tenido un gran éxito, pero eso no significa que no hemos pasado por una gran cantidad de dificultades, somos muy complementarios, obviamente le ayudo en temas, él me ayuda en maduración y consolidación de temas.

No me asusta que la crítica se pueda dar en ese sentido. Creo que si se ponen a dar una revisada a fondo para poder valorar esa percepción que se quiere generar de sumisión, es muy claro cómo mi agenda, mi estilo, mi forma de trabajar en la política es completamente distinto al de Enrique.

Tenemos proyectos claros, compartidos, pero con estilos totalmente distintos: mi relación con los medios de comunicación, mi relación con la gente, la forma de resolver los problemas, mi estilo personal de siempre es escuchar, atender, conciliar y resolver juntos los temas y es totalmente contrastante con el estilo del Gobernador, pero complementarios y no le pierdo la ruta al modelo que tenemos.

Tal vez mi estilo personal no se aprecia en un momento electoral porque los contrarios llegan con esas soluciones mágicas, con esa visión de que el cambio resuelve todo y pues mi estilo es más mesurado, más claro y mucho más eficaz y eso va a hacer la disputa y la moneda en el aire con los tapatíos: si quieren los discursos efectistas que luego vemos en todos los políticos que se presentan como solución y el mejor ejemplo es el Presidente de la República, son los que vienen a dar peores resultados, si los ciudadanos pueden medir eso de todos los que se ofrezcan como la solución mágica estilo Andrés Manuel López Obrador contra un modelo que se va a ofertar con trabajo, solución, historia, congruencia, honestidad y una revisión permanente de las cosas.

Le apuesto a lo difícil, pero a sí soy.

¿Le va a alcanzar para ser, otra vez, Alcalde de Guadalajara?

No es un tema de reelección nada más a la persona, este proyecto está basado en el trabajo en los resultados, en la orientación de la agenda, la comunicación con los ciudadanos. La claridad de mi estilo de hacer las cosas, de mis convicciones, será lo que ponga a voluntad de los tapatíos para un proceso de reelección.

Es un momento en el que ha cambiado radicalmente la visión del Gobierno Federal de la política, la política se ha convertido en un escenario en que muchos se quieren presentar como salvadores, se alejan mucho los discursos de proyectos específicos, de claridad y más se habla de soluciones mágicas integrales que pretenden hacer ver que el cambio de una persona es la solución para las cosas.

A eso nos vamos a enfrentar, pero lo voy a hacer basado en el trabajo como Gobierno, en el historial, en una claridad de propuestas que se sustenten no sólo en decir qué se va a hacer, sino cómo, qué se ha ido haciendo, qué resultados hay y eso es lo que pondremos, en su momento, en conocimiento de los tapatíos.

Los dos últimos Gobernadores han perdido la elección intermedia y no existía la reelección, ¿cree que el hecho de estar ya en el cargo, le dé una ventaja sobre los demás contendientes?

Más que la ventaja del cargo, la ventaja la puede dar tu trabajo y la verdad es que afortunadamente hay una buena percepción de los tapatíos en el trabajo que estamos haciendo, creo que eso va a ser importante.

Es un proceso muy distinto, nunca se había dado esta condición en los últimos sexenios en el que la apuesta para darle continuidad al trabajo en Guadalajara esté sustentada en el trabajo que estás haciendo como Gobernante, ese reto es al que nos estamos enfrentando y contra todos, Guadalajara ha sido el espacio político de mayor atracción y obviamente en este proceso están las mismas condiciones.

Enrique Alfaro Ramírez e Isamel Del Toro durante un recorrido previo a la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

¿Pablo Lemus representa un riesgo, de buscar Guadalajara por otro partido?

No veo riesgo en nadie, salvo que mi trabajo no me dé las condiciones, ese es mi único riesgo.

Con el tema de Pablo Lemus, lo entiendo perfectamente, él tiene una claridad en su interés por el 2024, por el Gobierno del Estado, tal vez tuvimos un momento en el que faltó comunicación entre los dos y se polarizaron mucho las posturas, pero lo resolvimos platicando con toda claridad.

Respeto mucho a Pablo, su trayectoria, a su familia y platicamos y vimos que no tenemos porque estar en proyectos encontrados, la aspiración que él tiene puede tener todo mi respeto en la causa que le pueda dar, no estoy pensando para nada en 2024, estoy pensando nada más en dar resultados en Guadalajara y que estos resultados puedan trascender una administración más.

Podemos coincidir, he hecho públicamente la invitación a que trabajemos juntos, a que Pablo ayude al proyecto de Guadalajara como grupo político y creo que resolvimos bien con plática, con diálogo, con claridad y creo que es lo más importante, mantener esa claridad de que no hay un punto encontrado en este momento y que de mi parte ni lo habrá en el futuro.

La amplia oferta de partidos que habrá en las elecciones del próximo año, ¿será una ventaja o desventaja por la pulverización del voto?

He visto las encuestas en cuanto al tema de partidos y no sucede para nada una pulverización. Me parece que está muy claro, sí a lo mejor ya con personajes pueda tener un efecto, pero habrá que verlo y nosotros concentrados en lo nuestro, nuestra carta de presentación será el trabajo del Gobierno que estoy encabezando y sin distraerme de eso, obviamente ahí viendo de reojo qué está pasando, qué sucede, pero como mi apuesta es muy clara, la oferta es muy clara, no me distraigo y le pongo atención a mi responsabilidad actual.