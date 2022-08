Recibe el cuerpo de su hermano desaparecido sin explicaciones tras haberse ‘perdido’ en SEMEFO

Zapopan, Jalisco.- Con tres versiones diferentes de cómo fue encontrado el cuerpo de José Manuel Alejandro López Calvillo, quien se encontraba desaparecido desde diciembre del 2021, su hermana, Elizabeth y su madre, la Sra. Rosy, recibieron su cuerpo con aún más preguntas.

Eran las 20:00 horas cuando la madre de José Manuel recibió una llamada de la agencia número 11 del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) donde le pidieron que se presentara inmediatamente.

“Le comentaron que era para darle avances de su carpeta, nada más”, explicó el colectivo Luz de Esperanza formado por familiares de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, quienes acudieron al día siguiente al medio día, pues recién llegaban a la ciudad.

Cuando la señora Rosy y Elizabeth, integrantes del colectivo, llegaron al sitio, denuncian que fueron derivadas con un psicólogo de la fiscalía: “les dice que hay un positivo (un cuerpo encontrado en fosa clandestina) y los manda a la oficina del agente del Ministerio Público".

Sin embargo, dicho agente no se encontraba, por lo que fueron ‘atendidas’ por la secretaria, quien les asegura no saber del tema, y que los “datos” se los darían en Servicios Médicos Forenses (SEMEFO).

Autoridades de la fiscalía no tienen información de cómo ocurrieron los hechos, por lo que tras insistencias de Elizabeth y su madre, le refieren que su hermano había sido víctima de homicidio y sus restos no se habían encontrado en una fosa clandestina, si no en un cruce de calles en el mes de abril.

Sin embargo, en SEMEFO le aseguran que los restos los encontraron el 22 de febrero dentro de una fosa clandestina, para posteriormente recibir las declaraciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) quienes le dijeron que fue encontrado el 2 de febrero en una fosa junto a otros tres presuntos desaparecidos.

“No sabían dónde estaban los restos y que los iban a buscar [...] otra desaparición SOBRE UNA DESAPARICIÓN DENTRO DE SEMEFO”.

“Finalmente a las 8:30 pm entregan a los familiares los restos de José gracias a que las víctimas indirectas no cedieron en la exigencia de trato digno. [...] la compañera exigió información y ser tratada con respeto, cosa que le molestó al Ministerio Público adscrito al SEMEFO y los estuvo dilatando lo más que pudieron”, denunció el colectivo.

“Las víctimas nos enfrentamos a las diversas omisiones y dilaciones por parte de las autoridades y al dolor de perder a un ser querido ya que en este Estado, una desaparición viene acompañada de un infame y aberrante sentencia de muerte, pues las autoridades encargadas no pueden garantizar el derecho a la verdad, a ser investigado, y los demás derechos humanos procesales de las víctimas”, finalizó el colectivo Luz de Esperanza.