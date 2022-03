Reciben policías de Jalisco incremento de 12 porciento de sueldo tras 9 años

El aumentan de salario a policías estatales es parte importante del proceso para dignificar el trabajo que hombres y mujeres que pertenecen a dichas corporaciones, así lo comentó Alfaro Ramírez , quien recordó que los policías no recibían un incremento salarial desde el 2013.

Alfaro Ramírez enfatizó que los esfuerzos para incrementar los salarios de los cuerpos policiacos, responde a una necesitad que se quería atender desde el inicio de su gobierno, pero que por motivo de la contingencia sanitario por Covid-19 , no pudo concretarse hasta ahora.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.