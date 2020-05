Reclaman familias cuerpos de presos

Guadalajara, Jalisco. - Por lo menos dos familias acudieron ayer a la morgue metropolitana a recoger los cadáveres de dos de los ocho presos que fueron asesinados dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande.

Las familias lamentaron que el viernes en la noche, personal de la Dirección de Reinserción Social les dijo que los cuerpos de los fallecidos ya estaban en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en Tlaquepaque.

No obstante, cuando acudieron descubrieron que aún no habían sido trasladados. Finalmente ayer en la mañana, les dijeron que los cadáveres llegaron a las 4:00 horas pero aún no concluían los trámites para que se los entregaran.

Los afectados esperan que con la necropsia les puedan aclarar las causas de muerte de sus familiares, quienes estaban privados de la libertad en la Comisaría de Sentenciados.

De acuerdo con una mujer, quien acudió a reclamar el cadáver de su familiar que fue asesinado, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 se cancelaron las entregas de cuerpos durante la noche y madrugada en el Semefo.

El viernes, cerca de las 13:00 horas algunos presos atacaron a otros a balazos y a golpes a otros internos en la Comisaría de Sentenciados. Hay cinco reos que fueron acusados de cometer los homicidios dentro del penal.

Las víctimas ya fueron identificadas, aunque de manera extraoficial. Entre ellos están personas condenadas por robo, homicidio y secuestro.

Se trata de Francisco Espinoza Medrano, Ernesto Vizcarra García, Juan Otilio Cabrera Salazar y César Alejandro Álvarez Dávila. También Luis López Bautista, condenado por varios robos a usuarios de cajeros bancarios en 2008.

Asimismo, Eugenio Abisai Angulo Sandoval, "El Junior", quien en 2008 mató a balazos y robó a un comerciante en Ciudad Bugambilias; e Ismael Jiménez Lucas, condenado por matar en 2002 a su exconcubina a martillazos y cuchilladas en El Salto.

Finalmente Netzahualcóyotl Ibarra Ramos, 45 años, "El Neza", un expolicía federal de la Ciudad de México que secuestró a un empresario belga. Estaba identificado como el líder del autogobierno en el reclusorio.