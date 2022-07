Rector de Universidad de Guadalajara responde a supuesto expediente en su contra

Guadalajara, Jalisco.- El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, publicó en sus redes sociales un breve pronunciamiento como respuesta del supuesto expediente que está armando el gobierno de Jalisco en su contra.

“¿Será que viene otra vez la guerra sucia? Siempre he soñado vivir en un país donde ‘ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena’ En épocas de mentiras, odio y rencor. Nosotros, a seguir trabajando!”, aseguró a través de sus redes Ricardo Villanueva.

Supuestamente el gobierno del estado pretende vincular a proceso al rector por presuntas irregularidades mientras era secretario de Planeación, Administración y Finanzas, en el manejo de 600 millones de pesos, según publicó el medio Partidero.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no existe ningún expediente para acusar a Ricardo Villanueva.

Cabe mencionar que las tensiones entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado existen desde agosto de 2021 cuando se anunció el recorte de presupuesto de 140 millones de pesos, que según la máxima casa de estudios del estado, pone en riesgo su autonomía universitaria.