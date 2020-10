¿Recuerdas a la Lady Camaro de Jalisco? Está libre y pide disculpas a las 14 víctimas atropelladas

Guadalajara, Jalisco.- Tras permanecer más de seis meses en la cárcel de Jalisco, Keila ha recuperado su libertad y señala estar dispuestas a llegar a un acuerdo con las 14 personas que resultaron afectadas por la embestida que realizó con su auto contra los espectadores de las carreras clandestinas que tuvieron lugar la noche del 27 de diciembre del 2019 en calles del municipio de Zapopan.

Tras días de no saberse nada de la conductora del automóvil Camaro, color rojo, que quedó abandonado a unos metros del estadio Akron, finalmente el 6 de enero la joven dio la cara y se presentó ante la Fiscalía de Jalisco en compañía de su padre y un abogado, el cual llevaba un amparo para impedir su arresto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue hasta el 21 de enero que la Fiscalía de Jalisco notificó que la joven ya apodada como "Lady Camaro" debería pasar al menos seis meses en prisión preventiva tras haber sido vinculada a proceso por tres delitos y tener el antecedente de esconderse de las autoridades policiacas durante los primeros días de la investigación.

Los delitos por los que Keila fue imputada fueron: homicidio, ya que un joven perdió la vida al ser atropellado; lesiones, por las otras trece personas que resultaron con lesiones; y daños en las cosas, por las afectaciones que ocasionó a otros vehículos que estaban estacionados en el Circuito JVC, que se encuentra a escasos metros del estadio de futbol denominado Akron o popularmente conocido como el estadio de las Chivas del Guadalajara.

Las condiciones para que se le otorgara la libertad condicional que le puso el juez fue que retomara sus estudios, que tuviera un trabajo, que acuda cada 15 días ante las autoridades penitenciarias a firmar y además tiene prohibido salir del estado.

Hoy tras poco más de una semana de haber recuperado su libertad, Keila por fin ha hablado ante la prensa y aprovechó los micrófonos para pedir una disculpa a las personas que afectó y a las familias de estos:

"Me gustaría dirigirme a la gente que salió directamente o indirectamente afectados, para pedir una disculpa. También con la familia de Gerardo del Río Franco porque creo que yo también ya he intentado hacer lo que legalmente se hace, más no se ha podido llegar a un final, que es lo que yo más quisiera, en verdad"

Dijo Keila y confesó que aún se siente "medio incómoda" ya que el proceso penal aún no acaba para ella a pesar de que ya no está tras las rejas y confesó que quisiera que "ya se hubiera terminado", no obstante, confiesa que el estar en la cárcel le ha hecho revalorar a las personas y las acciones.

"Ese lugar te hacer ver muchas cosas que afuera no valoras, como desde la familia, hasta un apoyo mínimo, sinceramente creo que te vuelve más humilde"

De las 14 personas que se vieron afectadas, 9 ya han llegado a un acuerdo con la familia de Keila, la cual ha tenido que pagar cerca de 873 mil pesos para reponer los daños ocasionados, de estos 308 mil pesos corresponden al Regino, uno de los jóvenes que se vieron más afectados durante el atropellamiento, pues estuvo en estado de coma durante un mes y aún continúa en rehabilitación para recuperar por completo su movilidad.

Entre el resto de las víctimas que aún continúan en negociaciones mediante procesos alternativos a lo penal, destacan los familiares del joven fallecido, los cuales están solicitando a Keila cerca de cuatro millones de pesos como reparación del daño.

Al respecto Keila dijo "Estoy intentando arreglar todo de la mejor manera" y añadió que hoy prefiere dar la cara "para que no se cometan errores o no se digan cosas que no son ciertas".

Pero, de no llegarse a un acuerdo entre las víctimas y la joven imputada, sería un juez quien deberá fijar el monto monetario que Keila deberá pagar a las partes afectadas, no sin antes que ella acepte ante la corte los daños que ocasionó al manejar de manera descontrolada su Camaro rojo durante aquella fría y triste noche de diciembre.

Keila Jaqueline da la cara a los medios de comunicación tras recobrar su libertad. (Captura)

Pablo Lemus ¿cómo va el autódromo y el kartódromo?

Cabe señalar esta no es la única ocasión en la que personas amantes de la velocidad y los automóviles de lujo protagonizan fuertes escándalos en el municipio de Zapopan, Jalisco, tras estar relacionado con las carreras clandestinas, popularmente llamadas "arrancones".

Apenas el pasado 25 de agosto el youtuber y empresario Alfredo Valenzuela vivió "una película de terror" tras ser detenido en las calles de Zapopan junto con sus dos guardaespaldas y otras tres personas con quienes participaban en carreras clandestinas según los reportes oficiales de la Policía Municipal y de la Fiscalía de Jalisco.

Al día siguiente tres personas recobraron su libertad por solo haber cometido faltas administrativas, sin embargo, Alfredo Valenzuela y sus dos guardaespaldas fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones cometidos contra de la autoridad y por portación ilegal de armas de fuego.

Finalmente, el 28 de agosto el youtuber y sus escoltas obtuvieron su libertad condicional, sin embargo, también deberán estarse presentándose periódicamente ante las autoridades del estado, además de respetar una serie de lineamientos que les ordenó el juez, entre ellos realizar algunas modificaciones a los contenidos que el influencer solía publicar en su canal de YouTube previo a su detención.

Cabe recordar, que el 16 de enero del presente año el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, mencionó que ya se contemplaba la creación de un autódromo y un kartódromo con la finalidad de evitar accidentes como el ocurrido en diciembre del 2019 y permitir la realización de eventos automovilísticos de una manera segura y regulada, sin embargo, hasta la fecha no ha mostrado ningún avance sobre dicho proyecto.