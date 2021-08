Reforzarán medidas sanitarias para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara por Covid-19

Guadalajara, Jalisco. - Cada vez falta menos para que se realice la edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Jalisco, mismo que tendrá como reto el poder realizarse con los protocolos necesarios que exige la nueva normalidad en el marco de la pandemia por Covid-19 que se vive en la actualidad.

El encuentro cinéfilo se realizará a partir del 1 al 9 de octubre y el cual tiene contemplado realizar eventos tanto virtuales como presenciales, esto en medida y como lo vayan permitiendo las autoridades de la mesa de salud, explicó Estrella Araiza, directora del festival.

La encargada del FICG dijo que el grupo organizador trabaja de la mano con biólogos y con la Universidad de Guadalajara (UdeG) para conocer las recomendaciones que se deben seguir y así garantizar la seguridad sanitaria en uno de los festivales más importantes del país.

En el caso de las personas extranjeras, los organizadores solicitarán que se de constancia de un análisis PCR, el cual es el estudio que determina si se es portador del SARS-CoV-2, virus responsable del Covid-19.

Para facilitar los requisitos, aquellas personas que no tengan su PCR, podrán realizarlo en uno de los módulos que se instalarán dentro de las actividades que contempla el festival del séptimo arte en Jalisco.

Lee más: Rafael es escribano público, un oficio en peligro de extinción en Jalisco

“El año pasado cuando todavía no había vacunas tuvimos algunas personas que eran invitados y que no querían hacerse las pruebas pero lo que nosotros usamos fue entonces no puedes participar del festival porque lo que nosotros tenemos que hacer es protegernos a todos>”, refirió la organizadora.