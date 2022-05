Regalan escobas y trapeadores en Día de las Madres DIF Tlajomulco y crean indignación en población

Guadalajara, Jalisco.- Regalan escobas, trapeadores y demás artículos de limpieza en Día de las Madres DIF de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y se crea indignación en redes sociales por “perpetuar un estereotipo” de que es el rol de las mujeres el limpiar y ser las amas de casa.

“No pues que padre que todavía se nos siga estigmatizando con premios y regalos de que solo servimos las mujeres para labores domésticas” comentaba una usuario en la misma publicación dónde se presumía el evento.

Fue en un evento organizado por el DIF Tlajomulco con motivo de celebrar el Día de las Madres con los adultos mayores, en el Centro Multidisciplinario de Chulavista, en Tlajomulco, Jalisco, dónde se realizaron los regalos y se ofreció un baile al ritmo de la Orquesta Municipal de Tlajomulco.

“¿Por qué escobas, trapeador y recogedor?” preguntaba otra usuario, sin embargo, sus preguntas no fueron respondidas por el organismo ni por algún funcionario público implicado en el acto realizado el día de ayer.

El sentimiento de indignación era también argumentado por las mujeres comentando que dichos obsequios, las reducen a que únicamente se dedique a limpiar, y lo consideran un insulto, más que un regalo.

“Eso no es un obsequio, es un insulto a la persona y no por sexista sino porque al parecer sólo las ven como quien resume su vida en limpiar, como si el ayuntamiento no tuviera presupuesto para un ramo de flores” comentaban también.