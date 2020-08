Regreso a clases en Jalisco se pospone hasta el 24 de agosto y será a distancia: Enrique Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- El regreso a clases en Jalisco ya no será el 17 de agosto, como estaba previsto, sino hasta el lunes 24 de agosto y será a distancia debido a que la pandemia de coronavirus sigue en aumento, anunciaron hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez y el secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

"Jalisco está en una circunstancia compleja todavía, en donde los contagios (de COVID-19) siguen creciendo, en donde afortunadamente la estrategia que hemos seguido nos ha permitido estabilizar la capacidad de nuestro sistema hospitalario, en donde necesitamos de la cooperación y la voluntad de la gente para parar los contagios y en donde todavía no hay condiciones para regresar a clases presenciales y por eso se presenta este modelo", explicó Alfaro Ramírez.

Serán 1.7 millones de alumnos de educación básica (preescolar, especial, primaria y secundaria) quienes a partir del próximo 24 de agosto volverán a tomar clases a distancia debido a que la pandemia del coronavirus aún sigue latente en el estado de Jalisco y no permite el retorno a las aulas.

"Nos sumamos a la propuesta para que el inicio del ciclo escolar se pueda dar el día 24 de agosto con el modelo de educación a distancia", anunció esta mañana Alfaro Ramírez para luego ceder la voz al secretario de educación quien explicó a detalle las decisiones que tomaron 47 expertos en educación para brindar las mejores condiciones para iniciar el nuevo ciclo escolar 2020-2021.

"Pudimos juntos elaborar esta estrategia que mantiene la seguridad en las escuelas, pero al mismo tiempo no frena los procesos de aprendizaje dada la condición en que nos encontramos (pandemia del coronavirus) en todo el mundo"

Flores Miramontes dijo que durant este retorno a clases se ofrecerá a los alumnos una experiencia más satisfactoria sobre las clases a distancia y enlistó las herramientas con que contarán los estudiantes para este nuevo ciclo escolar:

Respecto a cómo se llevarán a cabo las clases en el resto de los niveles educativos Alfaro Ramírez explicó que:

Finalmente, el gobernador de Jalisco y el Secretario de Educación negaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) avale el Homeschooling, servicio que recintemente se ha estado ofreciendo para dar clases en el hogar e incluso invitan a los padres de familia y tutores a que denuncien a quienes les ofrezcan esta práctica.

"En México no está regulado el Homeschooling... al no estar reguladas no podemos nosotros darles algún reconocimiento...Tengan mucha precacusión en este tipo de invitaciones, nada sustituye una escuela formal... Primero yo los invitaría a que las denunciaran".