Renueva contrato Alexis Vega con las Chivas Rayadas del Guadalajara hasta el año 2024

Guadalajara, Jalisco.- Seguirá Alexis Vega portando el 13 en la playera de las Chivas Rayas del Guadalajara, ya que renovó contrato hasta el año 2024, contando una gran reacción de alegría alrededor del público y de en los “chiva hermanos”.

La tarde de hoy jueves 5 de mayo, firmó su contrato de renovación terminando con la espera e incertidumbre de los hinchas del Club deportivo méxicano más famoso y con más aficionados del país.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Estadio Chivas, lugar que guarda la historia del club y al término de estampar su firma, Alexis se dijo muy contento y emocionado por continuar en el equipo.

“Agradecerles a ustedes, a la afición, que tanto me ha mostrado su apoyo, que me ha arropado de la mejor manera...Qué contento, muy felíz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado, estoy totalmente agradecido y estoy seguro que junto a mis compañeros, vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas” comentó Alexis

Por su parte, el Directivo, Ricardo Peláez mencionó que no fue totalmente sencillo el concretar la renovación de contrato de Alexis, pero que siempre se mantuvieron firmes en hacerlo posible y se dijo satisfecho de ello.

“Es uno de los mejores jugadores que hay en México, cómo siempre se lo he dicho, lo reitero, tiene grandes condiciones futbolísticas y aparte pues él quiere a la institución, la institución lo quiere a él, y lo más importante el cariño de la afición, pocos tienen esa identificación tan rápida con la afición, y la gente quiere a Alexis y Alexis a la afición” aseguró Ricardo Peláez.