Renuncia jefa de SISEMH tras evidenciarse que carecía de título profesional

Guadalajara, Jalisco.- Hoy, Fela Patricia Pelayo López, renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) de Jalisco, luego de que activistas del estado exigieran su renuncia al estar realizando una usurpación de profesión por no contar con ningún título profesional.

Mediante un breve comunicado, el gobierno del estado informó hoy la desición de Pelayo López y además dio a conocer que la nueva encargada de despacho de la SISEMH será María Elena García Trujillo, quien fue designada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, misma que ejercía el cargo de Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

En sus redes sociales, Fela Pelayo dio a conocer la carta de renuncia que presentó al Gobierno de Jalisco, en la que declaró "me he desempeñado con dignidad y honestidad" y espera poder seguir ocupando cargos públicos. Asimismo, dijo que...

"Es importante aclarar que mi función como Secretaria fue legítima y legal, que no existe irregularidad alguna en el nombramiento que desempeño y los errores que hubiera podido cometer, nunca fueron con dolo, ni malicia".

Cabe recordad que la exigencia de la activistas y sociedad en general respecto a que Fela Pelayo dejara la titularidad del SISEMH surgió luego de que aceptara que aún no cuenta con un título profesional, documento que exige la ley para ocupar un cargo público en el estado de Jalisco.

"No estoy titulada todavía, está en trámite. Me parece que es un asunto completamente irrelevante... yo estoy en donde estoy, no por mi grado académico ni por la carrera que estudié, es un asunto de experiencia"