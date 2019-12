Reparte Congreso cuantiosos bonos navideños entre personal 

Guadalajara, México.-A los dos Sindicatos que tiene el Congreso ya les había tocado su bono navideño de 880 mil pesos y, ahora, diputados decidieron repartir más de 1 millón de pesos entre personal de base y supernumerario.



MURAL publicó el 28 de noviembre que, el Legislativo autorizó entregar 880 mil pesos entre los dos Sindicatos de la Asamblea, y una de esas organizaciones adelantó que invertiría parte del recurso en una posada donde se rifaría un auto y amenizaría La Sonora Dinamita.

En sesión de la Comisión de Administración del Congreso, este viernes se aprobó entregar mil 450 pesos a 889 trabajadores -588 basificados y 301 supernumerarios-, lo que representará una erogación de 1 millón 289 mil 50 pesos.Óscar Arturo Herrera, diputado petista presidente de la Comisión , explicó que se optó por entregar este dinero a los trabajadores, como compensación de un evento navideño que no se les organizará, una posada."Se decidió darles la misma cantidad a los de base y supernumerarios, tratarlos por igual como trabajadores; cada año se les da este apoyo", dijo el legislador.Afirmó que, para tomar la decisión de entregar el bono navideño a los empleados, se verificó que el Congreso contara con suficiencia presupuestal."Sí hay suficiencia presupuestaria", afirmó el petista, aunque, contradictoriamente añadió que los trabajadores no podrán disponer del dinero autorizado hasta que se apruebe la desaparición de 17 plazas de base en la Asamblea, de manera que haya liquidez en las arcas del Legislativo."Se aprobó en la Comisión de Administración, pero todavía no pueden disponer del recurso, porque tenemos que aprobar () la supresión de las 17 plazas que quedaron libres por retiros voluntarios, para que haya el recurso suficiente para poder solventar (el 'bono')", añadió.