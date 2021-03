Reportan fallas en servicio de Telcel; en Jalisco se prolongo por horas las afectaciones

México. - Durante la mañana de este martes muchos usuarios de Telcel reportaron fallas en los servicios de la compañía, las afectaciones se reportaron en diferentes estados de la república y fue a través de las redes sociales que los usuarios comenzaron a quejarse de la red.

Cerca de las 6:32 horas del día comenzó la intermitencia con los servicios de la telefonía e internet. La mayoría de los reportes indican que el servicio de telefonía móvil fue el que más afectaciones representó, posteriormente, algunos usuario reportaron el servicio de internet móvil, según el portal DownDetector.

Para llas 9:02 horas, la falla había alcanzado su pico, sin embargo, usuarios en redes sociales aún reportan fallas en los servicios, así como afectaciones en sus actividades laborales.

"No entiendo como hay datos #Telcel pero no hay llamadas. No puedo creerlo. Es estar incomunicados", dijo una usuaria en Twitter.

“Así quedé después de prender y apagar mi celular 5 veces pensando que algo estaba mal en mi teléfono”, agregó otra usuaria mientras agregaba caras de payaso.

"Gracias #Telcel por la falla que no permite hacer ni llamadas ni nada, pero para cobrar son rebuenos, ni un día me perdonan", agregó otra usuaria.

Fue el pasado 15 de febrero cuando la empresa de telefonía e internet también presentó fallas en los servicios, esto debido a las extremas condiciones climáticas que azotaron al país.

Falla telcel de manera prolongada en Jalisco

Fue en la región costa de Jalisco que el servicio se reportó completamente caído, pues no había señal en los teléfonos celulares, ni para realizar llamadas telefónicas, así como para conexión a los datos móviles de los aparatos inteligentes.

Downdetector, empresa de servicio de diagnóstico de internet que maneja el sitio donde los usuarios reportan fallas en servicios de comunicaciones, registró reportes de fallas desde aproximadamente las 05:00 horas de este martes.

De acuerdo al portal, los servicios que presentaban afectaciones en porcentaje eran 55% en el servicio de voz, 41% en internet móvil y solamente un 2% en el servicio fijo.

Las ciudades donde se reportan los problemas para utilizar el servicio son principalmente Guadalajara, Querétaro, Zapopan, Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, Morelia e Irapuato. También en Puerto Vallarta se reportan fallas.

Hasta el momento la empresa no ha brindado información sobre las fallas que presentó el sistema, mediante sus redes sociales, Telcel no ha publicado nada a cerca de las afectaciones de comunicación que se mantuvó durante esta mañana.