Rescatan a pitbull que se atoró en cancel en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Por su curiosidad, un perrito pitbull terminó atorado en el cancel de la casa de sus dueños, pero fue liberado por elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.



Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves, y la dependencia fue alertada sobre la emergencia en una vivienda ubicada sobre los cruces de Isla Deseada e Isla Pomona, en la Colonia Jardines del Sur.

Los rescatistas se movilizaron y encontraron a un pitbull llamado Rocky, que tenía la cabeza atorada y estaba asustado.



Los dueños del can dijeron a los uniformados que se dieron cuenta porque escucharon al perro quejarse, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencias.



Los bomberos de Guadalajara tranquilizaron al perro y después cortaron un barrote con una segueta.



Posteriormente retiraron al animal y procedieron a darle una revisión médica.



Fue así como confirmaron que el canino no había sufrido lesiones ni tenía complicaciones, por lo que pudo quedarse con sus dueños.



La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara recordó que los ciudadanos pueden reportar emergencias con animales domésticos al número 911, o si es en Guadalajara al 331-201-7700.