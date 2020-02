Respeta Cardenal de Guadalajara paro de mujeres 

Guadalajara, México.-Las mujeres que trabajen en la Arquidiócesis de Guadalajara o que formen parte de algún grupo religioso católico tendrán el respeto del Cardenal Francisco Robles Ortega para no laborar el próximo 9 de marzo.



De acuerdo con el Arzobispo, todas tienen derecho a manifestarse ante una ola de violencia contra ellas, que en lugar de cesar parece que va en aumento.

"Es un derecho que tienen las mujeres a manifestarse de esa forma ante lo que estamos viviendo muy grave, me refiero a los feminicidios , que lejos de disminuir pareciera que están aumentando."Y que sirva este paro para que todos tomemos conciencia de la dignidad y del valor de la mujer", expresó Robles Ortega.Sin embargo, en el tema de las religiosas, aclaró que él no será quien les diga si paren o no, ya que cada congregación es autónoma y pueden tomar sus propias decisiones en cuanto a manifestarse en contra de l a violencia hacia las mujeres. "No hay línea para las religiosas, pero tampoco hay una prohibición o una decisión en el sentido contrario."Ellas son autónomas, tienen su esquema de autoridad y ellas lo decidirán", comentó, aunque aseguró que tendrán su respeto.El líder religioso se dijo a favor del paro y de cualquier manifestación respetuosa que ayude a la reflexión ciudadana en un tema tan delicado para el País."Todo lo que ayude a sensibilizarnos, a responsabilizarnos, a tomar conciencia, todo eso si se da en orden y respeto, entonces bienvenido", declaró.Además de las religiosas, la Arquidiócesis también emplea a mujeres en sus instalaciones en Chapultepec Country, donde colaboran desde recepcionistas, secretarias, encargadas de comunicación, asistentes y personal de intendencia.