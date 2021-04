Retraso de 7 años en Vía corta a Vallarta es una verdadera vergüenza: Enrique Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- Como una "vergüenza" calificó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el retraso de 7 años que lleva la construcción de la llamada Vía corta a Vallarta.

El mandatario lamentó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no haya podido concluir aún la carretera que acortaría el tiempo de viaje entre la ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta y que aún se tenga la obra parada en el tramo Compostela-Las Varas.

"Es una verdadera vergüenza que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pueda resolver este tema... Es increíble que después de tantos años una obra tan importante para un destino turístico fundamental para la economía de Jalisco y, yo diría, para la economía del País, no esté terminada", criticó el militante del partido Movimiento Ciudadano.

La obra carretera que se inició en la administración del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa debió haberse inaugurado desde el 2014, sin embargo, aún no es tiempo de que esta sea terminada y las fechas de culminación se siguen aplazando.

Al respecto, Enrique Alfaro expresó a Reforma que durante su administración ya ha solicitado a la SCT culminar la Vía Corta a Vallarta, sin embargo, la comunicación que antes se tenía se ha visto afectada tras el cambio del dirigente nacional.

"Yo en lo personal lo he hecho cuando menos tres veces con la SCT (exigir la terminación de la vía) … Con el anterior Secretario lo hice en repetidas ocasiones, al nuevo Secretario no he tenido oportunidad de saludarlo siquiera. En Jalisco no ha habido esa oportunidad".