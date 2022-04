Revocación de mandato: Jalisco alista menos casillas para la consulta de este año

Guadalajara, Jalisco.- En la consulta de Revocación de Mandato, a realizarse el domingo 10 de abril, en Jalisco abrirán menos casillas que durante los comicios de 2021, cuando se tuvieron 10 mil 226.

La participación se realizará estrictamente en el centro de votación que marque la sección electoral de cada ciudadano, la cual se puede identificar en la credencial del INE.

Si por algún motivo el elector se encuentra fuera de su zona geográfica, puede buscar las casillas especiales.

Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, el INE instalará 12 puntos para ciudadanos en tránsito fuera de su sección.

Zapopan contará con tres casillas especiales, localizadas en la Unidad Administrativa Basílica, en el Centro Histórico; otra en el Jardín de Niños Moctezuma, Colonia San José del Bajío; la tercera en la Secundaria 67 Juan José Arreola, a un costado de la Central Camionera, sobre Avenida Aviación.

Cinco serán los centros de votación especiales dentro del Municipio de Guadalajara, con ubicaciones céntricas.

Estarán en el Instituto Cultural Cabañas, Plaza Comercial Ubika, el Módulo del INE en Punto Oriente, la Antigua Central Camionera y el Centro de Educación Especial Providencia.

En Tlaquepaque habrá dos: Plaza Comercial Punto Sur y Presidencia Municipal.

La casilla especial de Tlajomulco estará disponible en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo; la de Tonalá, en los portales de la Presidencia Municipal.

En promedio, cada centro de votación congrega una casilla básica y dos contiguas, para atender a una sola sección.

No obstante, es importante investigar en la página web ubicatucasilla.ine.mx cuál lugar corresponde al ciudadano, ya que algunos aglutinan varias secciones electorales y no estarán tan cerca del domicilio particular.

Por ejemplo, en Zapopan, las casillas de la Colonia Nuevo México son para siete seccionales; las de Arenales y Jardines Tapatíos contemplan cinco.

En todo Jalisco se prevé la instalación de 3 mil 782 casillas para una lista nominal de 6 millones 134 mil 265 ciudadanos.

Los horarios de apertura y cierre corresponden a jornadas normales, de 8:00 a 18:00 horas. Esta vez no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El Manual Operativo de Revocación de Mandato del INE especifica que los resultados oficiales se conocerán en un plazo máximo de 48 horas, una vez finalizado el cómputo distrital.

Con base en el conteo rápido, el domingo por la noche el INE dará a conocer datos preliminares.

La boleta que recibirán los participantes tiene la pregunta: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

Las dos opciones para responder son: "Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza" o "Que siga en la Presidencia de la República".

EL PROCESO

Total de centros de votación que se instalarán en Jalisco.

12 casillas especiales en el AMG.

3,782 casillas en toda la Entidad.

6'134,265 es la lista nominal en Jalisco.

¿DÓNDE VOTAR?

Encuentra el lugar donde te toca votar. Ten a la mano tu credencial del INE.

https://ubicatucasilla.ine.mx/