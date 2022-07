Roban identidad a 12 al día en ZMG

Guadalajara, Jalisco.- En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ni siquiera el nombre ni los demás datos personales se salvan de los criminales.

Este 2022, los casos de robo de identidad crecieron y tienen los números más altos desde que inició la Administración; en promedio suplantan a 12 al día en la Ciudad.

Los datos de la Fiscalía del Estado señalan que entre enero y mayo se denunciaron mil 803 casos de robo de identidad en seis municipios metropolitanos, 22 por ciento más que las mil 480 querellas presentadas en los mismos cinco meses de 2021 por este delito que comienza con el hurto de teléfonos, la copia de una INE o de información personal, según casos documentados por MURAL.

Además, a excepción de Zapopan, el resto de los municipios tuvieron sus peores números también desde 2019 a la fecha y Guadalajara es el que más denuncias acumula, un total de 815 en los primeros cinco meses de 2022.

No obstante, algunos han tenido alzas progresivas desde 2020, como Tlajomulco, que ese año sumó 23 denuncias, al siguiente sumaron 50 y en lo que va de 2022 acumula 109 denuncias en la Fiscalía.

Han aumentado 22% las denunicas de robo de identidad / Pixabay

¿Qué explica este crecimiento? Para las víctimas está claro que la Fiscalía tarda en realizar acciones básicas.

MURAL publicó en febrero que Jesús, Gabriela, Aldo y Jonathan denunciaron desde 2018 que alguien más usó sus nombres para tramitar créditos del Infonavit y comprar casas en otros Estados del País.

Ellos se unieron a la lista de víctimas ante la falta de resultados de la Fiscalía de Jalisco y el Infonavit, pese a que entregaron datos clave, como las fotos de las credenciales falsas que usaron para tramitar los créditos y los domicilios.

A la fecha, a Jonathan ni siquiera le han hecho análisis de su firma para demostrar que se la falsificaron y cuando acudió a la Fiscalía a finales de junio, le dijeron que quien llevaba su caso estaba de vacaciones.

"Le llamé al Lic. (Francisco Javier) Gaytán, del Jurídico del Infonavit, y me informó que ya había entregado las firmas originales a la Agencia 7 de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado, y que me presentara con ellos.

"Me dice que (en Fiscalía) me estaban buscando, que me extraña porque en la denuncia que hice tienen mis datos de contacto", expuso.

Por su parte, Jesús, tras una serie de correos dirigidos al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, consiguió que le suspendieran los descuentos del crédito, comentó el 30 de junio.

"Debo esperar dos meses máximo para que me sea devuelto mi dinero", dijo.