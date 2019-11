Roban identidad a 2 mil 598 personas en Zona Metropolitana de Guadalajara 

Guadalajara, México.- Imagine que recibe una notificación de cobro de su banco por un crédito que usted no tramitó ni dispuso. Al indagar confirma que fue otra persona que se hizo pasar por usted y robó su dinero. Por este delito de suplantación de identidad, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se abrieron 2 mil 598 carpetas de investigación ante la Fiscalía General de Jalisco, sólo entre enero y julio, es decir, una incidencia de 12 casos al día en promedio.

Y aunque los casos bajaron respecto a los 2 mil 945 de enero-julio de 2018, son problemas difíciles de arreglar para los afectados.

Hace un año y un mes, a Blanca Lucía "N" le sustrajeron de su auto cerca de 40 mil pesos en efectivo y cheques en blanco con los que, haciéndose pasar por ella, cobraron casi los 38 mil 900 pesos que tenía en su cuenta.

"Supuestamente yo tenía la chequera protegida. Todos los cheques anteriores a ese, todos fueron liberados antes de ser cobrados, y justo ese no tenía número de liberación, yo no lo había liberado (...). No checaron mi firma y el banco Citibanamex le pagó el cheque", compartió la afectada.

A 13 meses del incidente, la situación recién se resolvió a su favor y próximamente podría recuperar sólo el dinero que le robaron mediante cheque, y del cual debe descontar los gastos del abogado que contrató para el caso.

Si extraviaste tus placas, celular o documentos recuerda que puedes llevar a cabo una #DenunciaEnLínea dando clic aquí: https://t.co/SJjH1IrR5I pic.twitter.com/bvgACNucFq — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 4, 2019

Y aún no termina ese caso cuando ya debe aclarar otra suplantación de identidad. Sedesol le informó que aparece como representante de un grupo de migrantes que solicitó apoyos económicos en diferentes programas.

Los robos de identidad ocurren generalmente a consecuencia de la pérdida o sustracción de documentos, por lo que si es el caso es necesario hacer una denuncia de inmediato, señaló Gerardo Varela Navarro, académico de la UdeG.