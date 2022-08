Rodrigo Prieto, nominado a 3 Óscar, dirige su primer película en Jalisco inspirada en Pedro Páramo

Guadalajara, Jalisco.- Tierras jaliscienses serán el escenario de la nueva película producida por Netflix inspirada en la novela Pedro Páramo del escritor Juan Rulfo, la cual será la primera película en la que Rodrigo Prieto tome el rol de la dirección.

Nominado a tres Óscar, Rodrigo Prieto tiene una larga trayectoria como director de fotografía en las películas Brokeback Mountain (Secreto en la Montaña) de Ang Lee del año 2006, Silence (Silencio) de Martin Scorsese del año 2017 y la más reciente The Irishman (El irlandés) también de Scorsese, además de haber trabajado también en películas como The Wolf Of Wallstreet, 8 Mile, Amores Perros, entre otras.

Sin embargo, esta será la primera vez que fungirá como el director de la película, la cual está basada en la reconocida novela de Juan Rulfo, que describe varios sitios del estado de Jalisco en su historia.

La película actualmente se encuentra en el proceso de preproducción, por lo que se está realizando el ‘casteo’ en municipios de Jalisco como Guadalajara, Amacueca, Teocuitatlán, Amatitlán, y a partir del día de mañana comenzará en Tonalá (en Casa de Cultura), Zacoalco de Torres, y se esperan cuatro municipios más.

La asistente de casting, Diana Ocampo, comentó al equipo DEBATE que hasta el momento se han realizado alrededor de 250 entrevistas con personas que no necesitan tener preparación actoral: “Rodrigo Prieto quiere gente de la vida común por el tema de la película, quiere justamente que actúen natural”.

Este filme además, contará con la dirección de arte de Eugenio Caballero, quien al igual que Prieto, ha participado con Alfonso Cuarón en la película Roma y con Alejandro Iñárritu, además de haber ganado un Óscar por el mejor diseño de producción en el largometraje El laberinto del fauno del tapatío Guillermo del Toro.

Después de las entrevistas, el departamento encargado en los castings presentarán a Prieto los perfiles para la elección de los personajes, mientras que el rodaje de la película se espera que comience desde el 7 de noviembre de este año.